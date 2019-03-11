В Северной Корее прошли выборы в Верховное народное собрание
- Азия и мир, политика
- 11:04, 11 марта 2019
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CA-NEWS (CA) - В воскресенье, 10 марта в Северной Корее проводились выборы в Верховное народное собрание, сообщает NHK.
Почти 700 депутатов собрания принимают решения относительно бюджетов, кадровых вопросов государственных учреждений и внесения изменений в законы.
Выборы проводятся каждые 5 лет.
Государственное телевидение показало, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын голосует на избирательном участке в технологическом институте в столице Пхеньяне.
Преподаватели и студенты приветствовали прибытие Ким Чен Ына, который улыбался, опуская свой бюллетень в урну.