В Северной Корее прошли выборы в Верховное народное собрание

CA-NEWS (CA) - В воскресенье, 10 марта в Северной Корее проводились выборы в Верховное народное собрание, сообщает NHK.



Почти 700 депутатов собрания принимают решения относительно бюджетов, кадровых вопросов государственных учреждений и внесения изменений в законы.

Выборы проводятся каждые 5 лет.

Государственное телевидение показало, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын голосует на избирательном участке в технологическом институте в столице Пхеньяне.

Преподаватели и студенты приветствовали прибытие Ким Чен Ына, который улыбался, опуская свой бюллетень в урну.