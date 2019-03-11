РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Северной Корее прошли выборы в Верховное народное собрание

CA-NEWS (CA) -  В воскресенье, 10 марта в Северной Корее проводились выборы в Верховное народное собрание, сообщает NHK.

Почти 700 депутатов собрания принимают решения относительно бюджетов, кадровых вопросов государственных учреждений и внесения изменений в законы.

Выборы проводятся каждые 5 лет.

Государственное телевидение показало, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын голосует на избирательном участке в технологическом институте в столице Пхеньяне.

Преподаватели и студенты приветствовали прибытие Ким Чен Ына, который улыбался, опуская свой бюллетень в урну.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Эфиопии разбился пассажирский самолет. На борту было 157 человек, все они погибли
  • Счетчики газа в Туркменистан будет поставлять российское предприятие
  • Без связи, света и еды: Как Венесуэла переживает крупнейший блэкаут в своей истории
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×