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  11 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Хабаровске создадут консультационные пункты при школах для детей мигрантов

CA-NEWS (UZ) -  Специальные консультационные пункты необходимо создать при школах в Хабаровске.

Как сообщила руководитель Ресурсного центра Тихоокеанского государственного университета Елена Кулеш, они должны быть рассчитаны для детей из семей мигрантов. По ее словам, в регионе увеличивается количество детей, переехавших с родителями из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и других стран - в настоящее время их более полутысячи.

Посещая детские сады и школы, им приходится преодолевать языковой барьер, что далеко не всегда происходит быстро и успешно.

По словам Кулеш, в этом им помогут специальные консультационные пункты при школах по психолого-логопедическому сопровождению детей плохо говорящих по-русски. На их базе планируется организовать дополнительное обучение детей русскому языку. Такой проект сейчас рассматривается в правительстве Хабаровского края, сообщает ТАСС.

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