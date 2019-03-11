В Хабаровске создадут консультационные пункты при школах для детей мигрантов

CA-NEWS (UZ) - Специальные консультационные пункты необходимо создать при школах в Хабаровске.

Как сообщила руководитель Ресурсного центра Тихоокеанского государственного университета Елена Кулеш, они должны быть рассчитаны для детей из семей мигрантов. По ее словам, в регионе увеличивается количество детей, переехавших с родителями из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и других стран - в настоящее время их более полутысячи.

Посещая детские сады и школы, им приходится преодолевать языковой барьер, что далеко не всегда происходит быстро и успешно.

По словам Кулеш, в этом им помогут специальные консультационные пункты при школах по психолого-логопедическому сопровождению детей плохо говорящих по-русски. На их базе планируется организовать дополнительное обучение детей русскому языку. Такой проект сейчас рассматривается в правительстве Хабаровского края, сообщает ТАСС.