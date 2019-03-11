Монголия продолжает нести убытки от торговли со странами африканского континента

CA-NEWS (MNG) - Монголия продолжает нести убытки от торговли со странами африканского континента. И только торговые отношения с Суданом являются исключением, так как Монголия получила прибыль от торговли с этой страной, говорится в статье Монголия Сейчас.



По данным 2018 года Монголия импортировала товары и продукцию из стран этого континента на общую сумму в 12,1 млн. долларов, а доход от экспорта составил всего лишь 303 тыс. долларов. Тем более, что самые большие потери Монголии были от торговли с Алжиром, Тунисом, Египтом, Камеруном, Маврикием, Мозамбиком и Южной Африкой. Иными словами, Монголия больше потратила на приобретение товаров и продукции, нежели выручила от продаж. По данным Главного таможенного управления, если в прошлом году Египет экспортировал в Монголию сахарный песок, мыло и видеокамеры и выручил три миллиона долларов, то Монголия “заработала” от торговли с этой страной в десять раз меньше.

Следующий пример, когда другое Южно-Африканское государство – Королевство Эсватини (до 2018 года – Королевство Свазиленд) от реализации шоколада и какао выручило 4,6 тыс. долларов и около 10 млн. долларов от экспорта макаронных изделий, мебели, наручных часов и др. товаров, монголы не экспортировали ни одного наименования товаров и продукции отечественных производителей. Судя по наименованиям экспортных и импортных товаров и продукции всех сторон, можно сделать вывод о том, что монголы экспортируют первичное сырьё, а импортируют товары и продукцию стран африканского континента с добавленной стоимостью.

Что же касается торговли между Монголией и Суданом, то экспорт монгольских товаров и продукции в эту страну составил 64,8 тыс. долларов в 2018 году, что является высоким показателем, не наблюдавшимся за последние годы.

В период с 2016 по 2018 гг., когда наблюдалось восстановление экономики Монголии, показатели импорта страны повысились на более 70 процентов. Здесь стоит также отметить, что за этот период курс тугрика в отношении американского доллара ослаб приблизительно на 40 процентов.

Таким образом, всё это указывает на то, что монголы являются потребителями, а не производителями. Для Монголии, которая старается преумножить запасы инвалюты, такое повышение импорта крайне нежелательно.