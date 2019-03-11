В Астане и Алматы не выделили квартиры «Нурлы жер» для продажи по «7-20-25»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане акиматы выделили 3355 строящихся по программе "Нурлы жер" квартир для продажи через программу "7-20-25", сообщили informburo в департаменте внешних коммуникаций ипотечной организации "Баспана".

Больше всего таких квартир (1282) доступно в Шымкенте. Квартиры для "7-20-25" выделили ещё в восьми областях:

Актюбинская область – 605 квартир;

Жамбылская область – 278;

ЗКО – 396;

Костанайская область – 252;

Кызылординская область – 120;

Мангистауская область – 370;

Павлодарская область – 71;

СКО – 411;

Туркестанская область – 336;

Шымкент – 1 282.

В Астане, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях квартиры под эти цели в 2019 году не выделены.

Раньше жильё, построенное по программе "Нұрлы жер", распределялось только между очередниками акиматов и вкладчиками Жилстройсбербанка. С начала 2019 года доступ к таким квартирам получили и участники программы "7-20-25".

Если при покупке жилья на рынке участники программы "7-20-25" выбирают квартиры через отделы продаж строительных компаний, то в случае с государственным жильём наличие и характеристики квартир необходимо уточнять у местных акиматов.

По программе "Нурлы жер" в этом году планируют ввести около 20 тысяч квартир: в Алматы – 3170, в Шымкенте – 1981, в Астане – 1873.