В Астане и Алматы не выделили квартиры «Нурлы жер» для продажи по «7-20-25»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане акиматы выделили 3355 строящихся по программе "Нурлы жер" квартир для продажи через программу "7-20-25", сообщили informburo в департаменте внешних коммуникаций ипотечной организации "Баспана".
Больше всего таких квартир (1282) доступно в Шымкенте. Квартиры для "7-20-25" выделили ещё в восьми областях:
Актюбинская область – 605 квартир;
Жамбылская область – 278;
ЗКО – 396;
Костанайская область – 252;
Кызылординская область – 120;
Мангистауская область – 370;
Павлодарская область – 71;
СКО – 411;
Туркестанская область – 336;
Шымкент – 1 282.
В Астане, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях квартиры под эти цели в 2019 году не выделены.
Раньше жильё, построенное по программе "Нұрлы жер", распределялось только между очередниками акиматов и вкладчиками Жилстройсбербанка. С начала 2019 года доступ к таким квартирам получили и участники программы "7-20-25".
Если при покупке жилья на рынке участники программы "7-20-25" выбирают квартиры через отделы продаж строительных компаний, то в случае с государственным жильём наличие и характеристики квартир необходимо уточнять у местных акиматов.
По программе "Нурлы жер" в этом году планируют ввести около 20 тысяч квартир: в Алматы – 3170, в Шымкенте – 1981, в Астане – 1873.