Китай приостановил полеты «Боинг 737» после авиакатастрофы в Эфиопии

CA-NEWS (CA) - Китайские власти приостановили полеты самолетов Boeing 737-8 после крушения аналогичного лайнера в Эфиопии. В результате авиакатастрофы погибли все 157 человек, находившиеся на борту. Среди погибших - представители 35 стран, сообщает Би-би-си.



Что стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно.

Самолет марки Boeing 737 MAX 8 с регистрационным номером ET-AVJ вылетел в 08:38 по местному времени из международного аэропорта Боле в Аддис-Абебе. Самолет разбился через несколько минут после взлета.

Boeing 737 MAX - четвертое поколение самолетов "Боинг 737", которое пришло на смену Boeing 737 Next Generation. Первый полет этой модели состоялся в январе 2016 года. Самолет может перевозить 162-175 пассажиров.

За последние пять месяцев это уже вторая катастрофа Boeing 737 MAX 8.

В конце октября прошлого года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли 189 человек.

Тогда пилоты не могли справиться с автоматической системой, предотвращающей задирание носа самолета, потерю тяги и срыв в штопор. Система, как показало расследование, постоянно опускала нос, даже когда самолет не терял тяги. Пилоты пытались выправить положение, но автоматика более 20 раз не давала им это сделать.

Впервые эта система появилась именно в линейке 737 MAX.

"Учитывая то, что в обоих случаях речь шла о новых Boeing 737 Max 8, а также то, что катастрофы случились на стадии взлета, прослеживается определенная схожесть", - говорится в заявлении Управления гражданской авиации Китая.

Более 90 новых "Боингов" линейки 737 MAX 8 находятся в эксплуатации китайских авиакомпаний, среди которых Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines.

Примеру китайского Управления последовали и эфиопские власти, решившие временно приостановить полеты.

"Несмотря на то, что пока мы не знаем причин крушения, мы приняли решение приостановить полеты конкретных самолетов в качестве дополнительной меры предосторожности", - говорится в заявлении авиакомпании Ethiopian Airlines.

У эфиопской авиакомпании в эксплуатации 4 "Боинга 737 Max 8".

Авиакомпания Cayman Airways приняла решение приостановить полеты двух "Боингов 737 Max 8", а ряд североамериканских авиакомпаний предупредили, что пристально следят за расследованием.

Корпорация Boeing выразила глубокие соболезнования в связи с трагедией и пообещала оказать техническую помощь.