14-лений подросток скончался в Карагандинской области, получив травму на тренировке по карате

CA-NEWS (KZ) - 14-лений подросток скончался в Карагандинской области, получив травму на тренировке по карате, передает Kazakhstan Today.

8 марта текущего года при доставлении в областной кардиологический центр бригадой скорой помощи скончался 14-летний несовершеннолетний житель поселка Дубовка. Сотрудниками полиции установлено, что потерпевший во время тренировки на секции карате в присутствии тренера получил телесное повреждение", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

Для обеспечения всесторонности, полноты исследования обстоятельств произошедшего начато досудебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям тренера и бригады скорой помощи.

Иная информация в соотвествии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит, резюмировали в ведомстве.