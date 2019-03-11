В Алматы предоставляли недостоверные данные по загрязнению окружающей среды ТЭЦ-2

CA-NEWS (KZ) - В Алматы ТОО "Экосервис-С", производившее работы по производственному экологическому контролю АО "АлэС" (ТЭЦ-2), предоставляло недостоверные данные по загрязнению окружающей среды. Об этом сообщили в Национальной палате профессиональных экологических аудиторов, передает Zakon.kz.

- 26 февраля 2019 года Специализированный межрайонный административный суд Астаны постановил отказать в исковом требовании ТОО "НЦА" об отмене предписания Департамента технического регулирования и метрологии Астаны о разработке и принятию мер по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения внеплановой проверки, рассказали в палате. - Тем самым суд подтвердил, что ТОО "Экосервис-С", производившее работы по производственному экологическому контролю АО "АлэС" (ТЭЦ-2 Алматы), предоставляло недостоверные данные по загрязнению окружающей среды.

ДТРМ Астаны установил меры по устранению нарушений в виде аннулирования протоколов по показателю "нефтепродукты".

Как сообщили в палате, в данный момент Департамент технического регулирования и метрологии Алматы (ДТРМ) проводит расширенную проверку по ряду аналогичных нарушений по другим показателям (марганец, хлориды, сульфаты, биологическая потребность в кислороде).

- Указанные факты были обнаружены в ходе совместной работы СРО ОЮЛ Ассоциация "Национальная палата профессиональных экологических аудиторов" со Специализированной природоохранной прокуратурой Алматы и Управлением зеленой экономики Акимата Алматы в рамках анализа деятельности уполномоченных органов в части снижения негативного воздействия на окружающею среду, - рассказали в организации.

Аналогичная ситуация с подобными нарушениями выявлена палатой по ТОО "Азиатский Газопровод".

В Связи с чем Палата профессиональных экологических аудиторов просит все Специализированные природоохранные прокуратуры РК как надзорные органы по соблюдению законодательства РК в сфере охраны окружающей среды провести аналогичный анализ деятельности ТОО "Экосервис-С" в регионах (в том числе по ТОО "Азиатский Газопровод"), и предпринять соответствующие меры.