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  11 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан представит национальные фильмы на выставке киноиндустрии в Гонконге

CA-NEWS (UZ) -  Международная выставка услуг и продуктов азиатского и мирового вещательного и кинорынка HKTDC Hong Kong International Film & TV Market или коротко “FILMART” 2019 пройдет с 18 по 21 марта в Гонконге.

Ожидается, что Республиканский центр кинопроката при национальном агентстве «Узбеккино» представит художественные, документальные и короткометражные национальные фильмы, снятые по государственному заказу в 2017-2018 годах, сообщает издание "Халк сузи".

На мероприятии кроме презентации фильмов, состоится их запуск в международный кинопрокат, продажа на зарубежные телеканалы, а также запуск зарубежных фильмов в Узбекистане.

Цель события - дальнейшее развитие и продвижение Гонконга как важного регионального центра производства и проката кинофильмов, телепрограмм и других продуктов, связанных с индустрией развлечений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также расширение международного делового партнерства в этой сфере. Предыдущая Filmart 2018 с сопутствующими мероприятиями собрала 850 участников и свыше 8700 покупателей.

Представление узбекских национальных фильмов на международных кинорынках впервые организовано согласно подписанному в прошлом году постановлению президента Узбекистана о дополнительных мерах по развитию национальной киноиндустрии.

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