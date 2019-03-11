Новый посол США в Таджикистане прибыл в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Новый Чрезвычайный и Полномочный посол США в Таджикистане Марк Поммершайм прибыл в Душанбе, сообщает посольство США в РТ.

Он принял присягу в ранге посла Соединенных Штатов Америки в Республике Таджикистан 22 февраля текущего года в Вашингтоне.

Напомним, пост посла США в Таджикистане оставался вакантным с лета 2017 года, после ухода с данного поста, Элизабет Миллард.

С того времени и по ныне исполняющим обязанности посла США в РТ являлся Кевин Коверт.