Новый посол США в Таджикистане прибыл в Душанбе
- Таджикистан, политика
- 13:01, 11 марта 2019
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CA-NEWS (TJ) - Новый Чрезвычайный и Полномочный посол США в Таджикистане Марк Поммершайм прибыл в Душанбе, сообщает посольство США в РТ.
Он принял присягу в ранге посла Соединенных Штатов Америки в Республике Таджикистан 22 февраля текущего года в Вашингтоне.
Напомним, пост посла США в Таджикистане оставался вакантным с лета 2017 года, после ухода с данного поста, Элизабет Миллард.
С того времени и по ныне исполняющим обязанности посла США в РТ являлся Кевин Коверт.