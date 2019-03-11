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  11 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменабаде прошли переговоры по узбекско-туркменской границе

CA-NEWS (UZ) -  С 1 по 7 марта текущего года в г.Туркменабаде состоялась очередная встреча рабочих групп Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Республикой Узбекистан и Туркменистаном.

В ходе переговоров стороны продолжили рассмотрение предложений по прохождению проектной демаркационной линии межгосударственной границы и достигнута договоренность о проведении полевых демаркационных работ на её отдельных участках, сообщил правительственный портал РУз.

По итогам переговоров подписан соответствующий Протокол.

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