В Туркменабаде прошли переговоры по узбекско-туркменской границе
- Узбекистан, политика
- 12:46, 11 марта 2019
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CA-NEWS (UZ) - С 1 по 7 марта текущего года в г.Туркменабаде состоялась очередная встреча рабочих групп Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Республикой Узбекистан и Туркменистаном.
В ходе переговоров стороны продолжили рассмотрение предложений по прохождению проектной демаркационной линии межгосударственной границы и достигнута договоренность о проведении полевых демаркационных работ на её отдельных участках, сообщил правительственный портал РУз.
По итогам переговоров подписан соответствующий Протокол.