В Туркменабаде прошли переговоры по узбекско-туркменской границе

CA-NEWS (UZ) - С 1 по 7 марта текущего года в г.Туркменабаде состоялась очередная встреча рабочих групп Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Республикой Узбекистан и Туркменистаном.

В ходе переговоров стороны продолжили рассмотрение предложений по прохождению проектной демаркационной линии межгосударственной границы и достигнута договоренность о проведении полевых демаркационных работ на её отдельных участках, сообщил правительственный портал РУз.

По итогам переговоров подписан соответствующий Протокол.