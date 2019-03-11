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  11 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии временно приостановлены полеты самолета «Boeing 737 Max»

CA-NEWS (MNG) -  В связи с крушением самолета «Boeing 737 Max» авиакомпании "Ethiopian Airlines", летевший из столицы Эфиопии в столицу Кении, национальный авиаперевозчик МИАТ временно приостановил полеты самолета «Boeing 737 Max», сообщает Montsame.

Руководство МИАТ отметило, что оповестит о возобновлении перевозок этими типами самолетов после того, как компания «Boeing» выступит с официальным заявлением по поводу катастрофы и предоставит рекомендацию относительно того, как избежать подобных катастроф в будущем.

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