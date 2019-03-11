РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Министр экономики ОАЭ посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Делегация Министерства экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во главе с министром Султаном бин Саидом аль-Мансури посетит Кыргызстан и Узбекистан для проведения совместных экономических комитетов с обеими странами. Об этом сообщает издание Gulf News.

В состав делегации также войдут высокопоставленные чиновники из других министерств и федеральных структур ОАЭ, представители местных властей и деловых кругов Арабских Эмиратов.

В первый день турне делегация посетит Ташкент, где запланировано третье заседание совместного экономического комитета между ОАЭ и Узбекистаном. Визит делегации совпадает с запуском сервиса Flydubai между Дубаем и Ташкентом.

Будут определены приоритетные сектора в областях сельского хозяйства, продовольственной безопасности и смежных отраслей, а также в областях энергетики, возобновляемых источников энергии и гражданской авиации.

Объем ненефтяной торговли между ОАЭ и Узбекистаном в 2017 году достиг $387 млн.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В США спасли 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах
  • В ООН назвали пять проблем, которые предстоит решить человечеству, чтобы выжить
  • У главы Минфина Узбекистана назначен заместитель по международным рейтингам
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×