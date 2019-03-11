Министр экономики ОАЭ посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Делегация Министерства экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во главе с министром Султаном бин Саидом аль-Мансури посетит Кыргызстан и Узбекистан для проведения совместных экономических комитетов с обеими странами. Об этом сообщает издание Gulf News.

В состав делегации также войдут высокопоставленные чиновники из других министерств и федеральных структур ОАЭ, представители местных властей и деловых кругов Арабских Эмиратов.

В первый день турне делегация посетит Ташкент, где запланировано третье заседание совместного экономического комитета между ОАЭ и Узбекистаном. Визит делегации совпадает с запуском сервиса Flydubai между Дубаем и Ташкентом.

Будут определены приоритетные сектора в областях сельского хозяйства, продовольственной безопасности и смежных отраслей, а также в областях энергетики, возобновляемых источников энергии и гражданской авиации.

Объем ненефтяной торговли между ОАЭ и Узбекистаном в 2017 году достиг $387 млн.