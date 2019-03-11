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  11 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Перевод всех рейсов в новый аэропорт Стамбула начнется 5 апреля

CA-NEWS (CA) -  Переезд авиакомпаний из аэропорта Ататюрка в новый Стамбульский аэропорт начнется 5 апреля 2019 года, сообщают турецкие СМИ.

Изменения в расписании на этот период в этих аэропортах были официально объявлены авиаперевозчикам всего мира. Сообщается, что переезд начнется 5 апреля 2019 года в 3:00 и закончится 7 апреля 2019 года в 00:00. Оба аэропорта будут открыты только для регулярных рейсов на время переезда.

В течение 45-часового периода аэропорты будут работать с уменьшенной ежечасной пропускной способностью.

С 7 апреля 2019 года аэропорт Ататюрка будет официально закрыт для всех внутренних и международных пассажирских рейсов. Начиная с этого времени, он будет использоваться для технического обслуживания деловых и правительственных рейсов.

Новый стамбульский аэропорт расположен примерно в 40 км к северо-западу от центра Стамбула, недалеко от берега Черного моря. До аэропорта в первое время можно будет добраться из Стамбула на автобусах, время в пути составляет более часа. Линию метро из центрального района Gayrettepe планируется запустить в 2020 году, после этого время в пути составит около 30 минут.

Новый аэропорт занимает площадь 76 кв. км, что втрое превышает размеры аэропорта имени Ататюрка или крупнейшего в Германии аэропорта во Франкфурте-на-Майне.

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