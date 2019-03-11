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  11 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Новые тренинги для экипажей введут в Казахстане в связи с крушением Boeing в Эфиопии

CA-NEWS (KZ) -  Комитет гражджанской авиации МИИР РК направил директиву авиакомпаниям Казахстана, имеющим в своем парке самолеты Boeing, передает Zakon.kz.

Комитет гражданской авиации МИИР РК в связи с авиационным происшествием с самолетом Эфиопской авиакомпании "Ethiopian Airlines", рекомендует авиакомпаниям Республики Казахстан, имеющим в своем парке воздушные суда типов: Б-737 (CLASSIC, NG, Max), Б-757/767, провести тренинги, разработать процедуры, а также включить в программу тренажерной подготовки – действия экипажей в ситуациях при неправильных показаниях приборов скорости на этапах взлета, набора высоты и эшелоне (loss of control in the event of unreliable speed indication – take off, climb, cruise).

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Федеративной Демократической Республики Эфиопия Сахле-Ворк Зевде.

Утром в воскресенье, 10 марта Боинг 737 авиакомпании "Эфиопские авиалинии", направлявшийся из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. На борту авиалайнера находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. По предварительной информации, выживших нет.

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