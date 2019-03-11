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  11 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Хоким Ташкента дал старт пиар-акции «Зеленая инициатива»

CA-NEWS (UZ) -  Хоким (глава администрации) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев в прошедшие выходные дал старт экологической акции «Зеленая инициатива». Глава столичной администрации вместе со своей командой посадили дубы, каштаны, катальпы и фруктовые деревья в разных частях города.

Принять участие в озеленении города смогут все желающие горожане. Посадить дерево можно по месту жительства или в одной из специально отведенных для этого зон. Хокимият также предоставляет саженцы фруктовых деревьев для посадки жителями на своих участках земли. Саженцы можно получить в пунктах выдачи до 25 марта. На каждое дерево прикрепляется табличка с именем посадившего его человека.

Как сообщили местные СМИ, всего в марте планируется посадить более 409 тысяч кустарников (в том числе сирийскую розу, магнолии и форзиции) и деревьев (каштаны, дубы, клен и другие виды). В акции задействованы более 2000 волонтеров, а также государственные органы и махаллинские комитеты.

В последние годы в узбекской столице участились случаи незаконной вырубки деревьев. В узбекском сегменте социальных сетей не раз высказывались мнения относительно ужесточения законодательства за незаконную вырубку деревьев.

В связи с этим хокимият Ташкента объявил, что в скором времени объявит номер телефона специальной службы, куда смогут обращаться граждане, столкнувшиеся с незаконной вырубкой деревьев.

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