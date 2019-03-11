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  11 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На севере Таджикистана неизвестные вандалы осквернили десятки могил

CA-NEWS (TJ) -  Неизвестные вандалы осквернили десятки могил на кладбище в местечке Боги Калон в Истаравшане Согдийской области.

Житель села Боги Калон, представившийся Рустамом, сказал 9 марта, что среди местных жителей есть негласная традиция с началом весны устраивать хашары (совместная акция) по уборке и благоустройству сельского кладбища. «Восьмого марта, во время очередного хашара, мы заметили разрушенные надгробные плиты на 20 могилах», - сказал Рустам.

По его словам, они немедленно сообщили об этом руководству джамоата. «Пришел участковый, запротоколировал всё. В настоящее время поиск злоумышленников продолжается», - добавил собеседник. При этом представители джамоата отказались от комментариев по этому поводу.

В распоряжении Радио Озоди имеется видео, на котором запечатлены оскверненные могилы на кладбище в Истаравшане. В кадре один из местных жителей стоит у одного из разрушенных надгробных плит и говорит: «Это сделал не какой-нибудь пьянчуга. Это намеренно сделали вандалы. Посмотрите, вот!».

Вандализм на кладбищах в Таджикистане – явление редкое. Но даже эти редкие преступления обычно остаются нераскрытыми. В конце 2015 года в Фархорском районе неизвестные уничтожили более 4 тыс. надгробий на христианском кладбище. До сих пор неизвестно, кто разрушил ограждения и кресты над могилами на кладбище, которое расположено рядом с мусульманским.

​В Таджикистане надругательство над телами умерших или местами их захоронения считается уголовным преступлением, за что, согласно статье 243 УК РТ предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет либо выплата штрафа.

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