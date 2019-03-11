В Балхаше осужденный за групповое изнасилование экс-полицейский недоволен приговором

CA-NEWS (KZ) - В январе 2019 года в Балхаше были осуждены четверо мужчин за групповое изнасилование. Потерпевшая сторона была недовольна мягкими сроками наказания и подала апелляционную жалобу, а также жалобу в органы прокуратуры для проведения дополнительного расследования. Как выяснилось, осужденные тоже недовольны приговором и обжаловали приговор, передает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации в паблике patriotkaragandу.

- Осужденный за групповое изнасил­ование полицейский в Балхаше подал апелляц­ию. ­Кроме сотрудника полиции, апелляцию подали трое его друзей. Они уверяют­, что не трогали деву­шку - не били ее и не­ насиловали. Вину на себя берет то­лько один - "грузится" за всех. Однако потерпевшая девушка убеждена­, что осужденные прид­умали эту комбинацию,­ чтобы "грузился" лиш­ь один соучастник пре­ступления - ведь это повлеч­ет для него относител­ьно мягкое наказание,­ а для других – оправдание, - сообщается в посте.

При этом автор отмечает, что над девушкой не тольк­о надругались – ей сл­омали челюсть и нанес­ли травмы головы.

Девушка вернулась на Родину в Балхаш после нескольких лет учебы и работы в США, чтобы оформить документы. Решила сходить с друзьями повеселиться. Но по пути домой на нее напали, затащили в машину и вывезли к озеру, где избили и изнасиловали. Всех четверых фигурантов, в том числе полицейского, приговорили к 5,6 годам. Потерпевшая сторона считает приговор слишком мягким. По их мнению, не было учтено фактическое похищение девушки.