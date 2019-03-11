В Балхаше осужденный за групповое изнасилование экс-полицейский недоволен приговором

CA-NEWS (KZ) - В январе 2019 года в Балхаше были осуждены четверо мужчин за групповое изнасилование. Потерпевшая сторона была недовольна мягкими сроками наказания и подала апелляционную жалобу, а также жалобу в органы прокуратуры для проведения дополнительного расследования. Как выяснилось, осужденные тоже недовольны приговором и обжаловали приговор, передает Zakon.kz.
Об этом стало известно из публикации в паблике patriotkaragandу.
- Осужденный за групповое изнасилование полицейский в Балхаше подал апелляцию. Кроме сотрудника полиции, апелляцию подали трое его друзей. Они уверяют, что не трогали девушку - не били ее и не насиловали. Вину на себя берет только один - "грузится" за всех. Однако потерпевшая девушка убеждена, что осужденные придумали эту комбинацию, чтобы "грузился" лишь один соучастник преступления - ведь это повлечет для него относительно мягкое наказание, а для других – оправдание, - сообщается в посте.
При этом автор отмечает, что над девушкой не только надругались – ей сломали челюсть и нанесли травмы головы.
Девушка вернулась на Родину в Балхаш после нескольких лет учебы и работы в США, чтобы оформить документы. Решила сходить с друзьями повеселиться. Но по пути домой на нее напали, затащили в машину и вывезли к озеру, где избили и изнасиловали. Всех четверых фигурантов, в том числе полицейского, приговорили к 5,6 годам. Потерпевшая сторона считает приговор слишком мягким. По их мнению, не было учтено фактическое похищение девушки.