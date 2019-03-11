В Таджикистане осужденный пожизненно один из лидеров ПИВТ заявил о пытках

CA-NEWS (TJ) - Осужденный к пожизненному заключению один из руководителей запрещенной в Таджикистане исламской партии Махмадали Хаит подвергается пыткам. Об этом 11 марта сообщила супруга оппозиционного политика, которая накануне навестила его в душанбинском СИЗО N 1, передает centralasian.org.



Савринисо Джураева говорит, что ее муж жалуется на пытки и на ужасные условия содержания в следственном изоляторе. «Руководство СИЗО постоянно требует, чтобы Махмадали Хаит соглашался на выступление по ТВ с осуждением Партии исламского возрождения Таджикистана», - говорит жена оппозиционера. По ее словам, эти требования сопровождаются пытками и побоями.

Махмадали Хаит был приговорен к пожизненному сроку 2 июня 2016 года Верховным судом Таджикистана по обвинению в причастности к попытке военного мятежа бывшего замминистра обороны страны Абдухалима Назарзода. По этому делу были арестованы почти все члены руководящего состава ПИВТ, а партия объявлена террористической и запрещена.

«Муж говорит, что условия содержания в тюрьме хуже чем в коровнике», - сказала Савриниссо Джураева. По ее словам, Махмадали Хаит попросил ее, чтобы она сообщила о пытках и невыносимых условиях содержания в Генпрокуратуру, Главное управление исполнения наказаний Минюста Таджикистана, а также в международные правозащитные организации. «Он сказал: если через полгода меня не станет, то знаете: я умер от пыток и побоев», - добавила жена оппозиционного политика.

Однако в ГУИН опровергли сообщение о пытках осужденного. Мансурджон Умаров глава ведомства 11 марта сказал, что в январе этого года навестил Махмадали Хаита. «Никаких жалоб от него не поступало», - утверждает Умаров. По словам, главы ведомства, если у родственников осужденного есть жалобы, то они могут обратиться в Генпрокуратуру Таджикистана.

Весной прошлого года рабочая группа ООН по произвольным задержаниям потребовала от Душанбе немедленно освободить пожизненно осужденного 60-летнего Махмадали Хаита, одного из заместителей председателя запрещенной ПИВТ. Об этом говорится в ответе рабочей группы на ходатайство организации Freedom Now. В ООН сочли, что арест Хаита в сентябре 2015 и приговор ему нарушают международное право.