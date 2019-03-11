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  11 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спикер парламента Монголии отбыл с визитом в Швейцарию

CA-NEWS (MNG) -  11 марта, председатель парламента (Великого Государственного Хурала - ВГХ) Монголии Г.Занданшатар вылетел с официальным визитом в Швейцарию, сообщает Montsame.

В ходе визита в Швейцарии, который пройдёт с 11 по 15 марта, глава монгольского парламента Г.Занданшатар и председатель Национального совета Марина Кароббио Гушетти проведут официальные переговоры. Кроме того, Спикер ВГХ ознакомится с деятельностью Национального совета Швейцарии (нижняя палата парламента) и регулированием порядка парламента, также примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 55-й годовщине установления дипломатических отношений между Монголией и Швейцарией.

В частности, запланированы встречи с членом Швейцарского совета государств, председателем Комитета по иностранным делам Совета государств Швейцарии Филиппом Ломбарди, статс- секретарем Федерального департамента иностранных дел Паскаль Бэрисвил, статс-секретарем по международным финансам Федерального департамента финансов Даниэлем Штоффелем.

В состав делегации, возглавляемой Спикером ВГХ Г.Занданшатаром, вошли председатель парламентского посткомитета по госстрою, депутат Д.Лундээжанцан, председатель Петиционного посткомитета, депутат М.Оюунчимэг, руководитель парламентской группы дружбы “Монголия-Швейцария” Ц.Гарамжав, член парламентской группы Л.Болд, заместитель руководителя фракции Демократической партии в парламенте Б.Пурэвдорж, парламентарии Т.Аюурсайхан, О.Баасанхуу, другие официальные лица и представители СМИ.

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