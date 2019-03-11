Мать троих детей рассказала о жестоком изнасиловании и грабеже в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Судебный приговор по делу об изнасиловании и грабеже в Алматы не дает покоя общественникам, передает Zakon.kz.

Виновника в изнасиловании и грабеже приговорили к 2,6 годам заключения.

Что произошло

В августе 2018 года жительница Алматы И. возвращалась домой, когда на нее напал гражданин А. Он ее насильно поволок и изнасиловал. Однако на этом мужчина не остановился, он еще забрал у нее мобильный телефон.

- С А. мы вместе работали в кафе: я была администратором, а он – шофером. Он не раз меня преследовал на работе, косо смотрел на остановках, приставал. Я дала об этом знать руководству. Его наказывали. Я не стала долго этого терпеть и уволилась. Спустя 5 лет он меня снова нашел, - рассказывает И.

35-летняя женщина является матерью, она одна воспитывает троих детей. В 2005 году она похоронила двоих близняшек, а в 2011-м у нее скончался муж. С жильем тоже проблема – дом, где они жили с супругом сгорел, и сейчас она вынуждена снимать небольшой домик за 30 тысяч тенге на окраине города. Кроме того, женщина с 2013 года страдает лейкемией, однако никто из близких этого не знает. С медикаментами ей помогает близкая подруга.

Когда мужчина на нее напал, изнасиловал и забрал телефон, он попытался убежать. И. обратилась к людям, проезжавшим рядом, чтобы они его догнали, но он успел скрыться. Водитель автомобиля рассказал полицейским о случившемся.

- Я говорила А., просила и умоляла оставить меня в покое. Сказала, что не пойду в суд и в полицию, если он оставит меня, - продолжила пострадавшая.

У нападавшего есть две дочери и сын.

А что в суде…

26 ноября 2018 года был суд, где А. признали виновным и приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в учреждении уголовно – исполнительной системы средней безопасности.

Женщине родственники нападавшего предложили 3 млн тенге, чтобы она пошла на примирение. И. согласилась, но ей выплатили только 500 тысяч тенге и больше ничего.

- После судебного заседания А. меня оскорбил. Он сказал, что у него отец работает в полиции. Его родственники тоже унижали. Тогда я сказала, что прощать и идти на примирение не буду. Он сделал тройное изнасилование, побил меня, душил. Сказал, что позовет еще друзей, чтобы меня насиловали. Я никому не верю сейчас. Он справил нужду на мое лицо при изнасиловании. Он говорит, тебе все равно мало жить осталось, - плачет И.

Была подана апелляция. 6 марта апелляция оставила без изменения приговор в отношении А., осужденного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы по обвинению в изнасиловании без отягчающих обстоятельств ( ст. 120 ч. 1 УК) и грабеже с применением насилия не опасного для жизни и здоровья ( ст. 191 ч. 2 п. 1 УК).

- Понимая, что здесь очевидная судебная несправедливость и приговор суда даже ниже низшего срока, мы рассчитывали на то, что в суде апелляционной инстанции, во-первых, удовлетворят ходатайства потерпевшей, во-вторых, ужесточат наказание. Но сначала вы должны знать, в Медеуском суде потерпевшей оказали массу препятствий в получении приговора, а видео материалы так и не дали. Шесть раз потерпевшая приходила в суд за материалами уголовного дела, приговором, видео-протоколом. После того, как я написала секретарю суда Айдане, что буду жаловаться на всех, если завтра не выдадут материалы, она позвонила потерпевшей, вызывала в суд, и наконец-то выдали материалы и приняли заявление о том, чтобы перенесли сроки рассмотрения апелляции, потому что поздно получили приговор и материалы уголовного дела. И еще одно серьезное нарушение, дело вели без переводчика на казахском языке, которым потерпевшая владеет не в полном объеме, - заявила лидер движения #НеМолчиKZ Дина Смаилова.

Она утверждает, что дело было рассмотрено неподобающим образом.

- Адвокат, которого дали бесплатно, ничего не делал. Даже не пытался защитить свою подопечную и хоть как-то настоять на большем сроке. Более того, он не разъяснил клиенту, что ей стоит делать, а чего не стоит, зачем и для чего ей предложили эти 3 млн. Он просто отсидел свои часы на суде и на этом его работа закончилась, - сказала Дина.

В то же время, следователь, который занимался этим делом, подошел очень компетентно: собрал все доказательства в необходимые сроки, защищал И. даже на допросах, когда А. допускал оскорбления в ее адрес.

О приговоре

Общественники считают, что приговор слишком мягкий, а раскаяния со стороны осужденного не было. В связи с этим в суде дали свои разъяснения.

- Изнасилование относится к категории преступлений средней тяжести, максимальный срок наказания по ней - 5 лет лишения свободы. Однако по данному преступлению, при отсутствии отягчающих обстоятельств, максимальный срок наказания не может превышать 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Доказательств совершения А. преступления в состоянии алкогольного опьянения не представлено, в качестве смягчающих обстоятельств суд признал чистосердечное раскаяние и полное признание вины, нахождение на иждивении у осужденного малолетних детей, и то, что А. ранее не судим.

Соответственно А. за изнасилование назначен максимально возможный срок наказания.

Грабеж - тяжкое преступление с наказанием в виде лишения свободы и ограничения свободы. Учитывая, что ущерб возмещен и другие смягчающие обстоятельства, суд определил за грабеж ограничение свободы. Окончательное наказание назначено путем поглощения менее строгого наказания более строгим. Исковое заявление потерпевшей оставлено без рассмотрения по ее ходатайству, - сообщила судья-координатор по взаимодействию со СМИ Ирина Федотова.

Случай изнасилования и грабежа показал не только эти факторы, но и дал огласке сложную жизнь И.

- Из-за всех этих событий, И., как и любой другой человек, выпала из жизни почти на год. Судебная волокита буквально высасывает из нее силы, ей несколько раз становилось плохо на суде, ее увозили на скорой. Она не может даже смотреть на этого мужчину и его родственников, ее охватывает паническая атака. Женщина не очень грамотна в юридических делах и не понимает, почему что-то происходит, а что-то нет. Но тут вопрос к адвокату, который ей ничего не разъяснил, - объясняет Дина Самилова.

Также по ее словам, И. сложно живется в тех условиях, в которых она вынуждена жить, а произошедшее истратило много здоровья и денег потерпевшей.

- Вышел закон о разовой финансовой помощи, с 2020 года выделяют от 30-50 МРП. Но это только для тех, у кого тяжкие побои, телесные повреждения. Но даже эти суммы – вообще ерунда. Из тех 500 тысяч тенге, что дала та сторона, 250 тысяч она сразу потратила на лечение. Из-за всех проблем, у И. обострилась лейкемия, у нее выпали 4 зуба. В какой ущерб это оценить? – возмущена Дина Смаилова.

Пострадавшая вымотана морально и материально. Из-за стресса она едва не свела счеты с жизнью – ее буквально вытащили из петли.

- У меня мужа нет, есть только дети, значит, меня можно унижать и топтать? Я и так многое пережила в жизни. Я доживу, сколько смогу, но не дам себя унижать. Они живут лучше меня, но им это не дает право надо мной издеваться так. Я уже ни на что не надеюсь. Бог ему судья. За мои слезы его дети будут рассчитываться, - закончила рассказ И.