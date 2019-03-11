В Туркменистане жители отданных под снос домов опасаются, что останутся на улице

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде планируется снос 75 частных домов, расположенных в южной части города, в так называемом районе «Шанхай». Жителям домов уже раздали предписания из отдела учета, регистрации и распределения жилья Ашхабадского хякимлика, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Людям сообщили, что они имеют право на компенсацию, если смогут предоставить все необходимые документы на дома.

Жители района обеспокоены этим решением городских властей. Они знают, что те, чьи дома были снесены ранее, годами ждут обещанных властями квартир. Все это время семьи ютятся у родственников или арендуют жилье.

Например, жители снесенных год назад домов по улице Ногина, которым обещали квартиры в микрорайоне Парахат-7, до сих пор их не получили.

Большая часть домов в районе Шанхай была снесена летом 2017 года.