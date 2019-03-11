В Кордае задержали глухонемую гражданку Кыргызстана, пытавшуюся пронести 4 кг смолы канабиса

CA-NEWS (KG) - Смолу канабиса пыталась провезти через границу Казахстана и Кыргызстана глухонемая женщина, сообщает пресс-служба КНБ РК.

7 марта около 17 часов специально обученная служебная собака пограничников отделении "Кордай авто" Кордайского пограничного отряда Регионального управления "Оңтүстік" дала обозначение на женщину, следовавшую из Кыргызстана в Казахстана в пешем порядке.

Как выяснилось позже, она была гражданкой Кыргызской Республики 1980 года рождения, глухонемая. В ходе досмотра вокруг пояса обнаружены 4 полиэтиленовых пакета, обмотанные пищевой пленкой с твердым веществом тёмно-зелёного цвета со специфическим запахом.

По результатам экспертизы, данное вещество оказалось наркотическим веществом – смола канабиса, весом более 4 кг. Чтобы сбить запах, между полиэтиленовым пакетом и пищевой пленкой был засыпан красный перец.

"Затем был установлен и задержан "заказчик", гражданин Казахстана 1962 года рождения, который предложил гражданке за 20 000 сомов (около 100 тыс. тенге) доставить наркотики до места назначения. При этом он сам сопровождал гражданку Кыргызстана на расстоянии",- говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

Задержанных с вещественным доказательством передали в РОВД Кордайского района.