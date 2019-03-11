Сотрудник предприятия "Навоиазот" найден повешенным на рабочем месте

CA-NEWS (UZ) - На предприятии "Навоиазот" в Навоийской области обнаружено тело 38-летнего инженера-механика. По словам сотрудников предприятия, отец двоих детей Б.Т. в минувшую субботу повесился на территории завода, соорудив удавку из набивки сальника.

О причинах самоубийства Б.Т. не известно, прокуратура области расследует это дело.

Как сообщил один из руководителей предприятия «Навоиазот», «покойный повесился на удавке, сделав её из набивки сальника. Это была суббота, в тот день было мало людей на работе. Мы даже не знаем из-за чего. Он был очень ответственным парнем. Его никто не обижал, да они и был не из таких, кого могут обидеть. Финансовое положение было хорошее. Честно, мы не поняли из-за чего", сказал один из менеджеров.

Областная прокуратура расследует факт самоубийства на предприятии.

За последние два месяца в стране выявлено более десятка случаев самоубийств со стороны учащихся колледжей и рабочих.

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, шесть из каждых 100 000 человек в стране ежегодно кончают жизнь самоубийством.