59-летний инвалид из Кашкадарьи пожаловался на избиение со стороны гаишников

CA-NEWS (UZ) - 59-летний инвалид второй группы из Касанского района Кашкадарьинской области Олим Мустафаев сообщил, что попал в больницу после избиения со стороны сотрудников ГАИ.

Вот что рассказал о произошедшем 5 марта инциденте Олим Мустафаев, госпитализированный после случившегося в отделение травматологии медицинского объединения Касанского района:

– Я возвращался с базара, выехал на среднюю полосу и хотел свернуть налево. Сзади подъехали сотрудники ГАИ с выключенной сиреной и не дали мне свернуть. Я свернул и спустился на машине вниз. Мой дом находится вдоль дороги. Я выключил машину и вышел из нее. Помню, как вышел из машины, в это время ко мне подошли преследовавшие меня гаишники и начали избивать меня дубинкой. Затем они отвезли меня в районное отделение милиции. Там тоже били. Они объяснили начальнику, что я не подчинился им и не остановил машину. После побоев, я потерял сознание. Потом узнал, что меня привезли в больницу. Сейчас я нахожусь в отделении травматологии.

Фарход Турсунов, врач центральной больницы, относящейся к медицинскому объединению Касанского района, сообщил нашему радио, что Олим Мустафаев был доставлен в больницу 5 марта. По его словам, сейчас состояние пациента врачи оценивают как хорошее.

– Мы проведем томографию. Был ли он избит или нет, мне неизвестно. Мы не занимаемся установлением факта побоев. Однако сам пациент утверждает, что его избили. В документах все указано со слов мужчины. Но на его теле имеются следы увечий, поэтому мы проведем томографию, после чего все станет ясно. У него имеются признаки сотрясения мозга, – сказал врач.

Дети Олима Мустафаева сообщили, что обратились с жалобой в районную прокуратуру относительно избиения их отца сотрудниками милиции.

Сам Мустафаев говорит, что после этого к нему явился следователь районной прокуратуры.

Напомним, о случаях конфликтов между сотрудниками милиции и гражданами неоднократно сообщалось и ранее.

В октябре прошлого года 46-летний житель Бухары Рустам Мавлонов рассказывал, что попал в больницу после избиения со стороны сотрудника милиции.

А летом 2018 года 24-летняя беременная женщина из Китабского района Кашкадарьинской области сообщила, что попала в больницу с угрозой выкидыша после побоев со стороны сотрудника правоохранительных органов.