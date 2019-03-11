Необычные суеверия Южной Кореи

CA-NEWS (CA) - Каждый народ на планете имеет свои традиции и обычаи. Пусть некоторые могут над ними и смеяться, но все же многие им следуют, дабы избежать неудач или же, наоборот, привлечь счастье, здоровье, или деньги. Корея в этом плане не является исключением. Если вам предстоит отправиться в Корею или вы мечтаете о такой поездке, вам следует познакомиться с некоторыми ее традициями, в том числе и суевериями, сообщает ARD.

№ 1

Боязнь числа 4. Объясняется это суеверие очень просто: произношение числа четыре во многих странах Азии созвучно с произношением слова “смерть”, к примеру в Китае это 死 sǐ (сы), а четверка — 四 sì (тоже сы, но с другим тоном), в Корее же “смерть” это 死 사 (са), абсолютно созвучно с цифрой четыре 四 사 (са). Именно из-за схожести этих двух слов корейцы предпочитают избегать их. К примеру, в старых многоэтажных зданиях до сих пор можно заметить, что в лифте отсутствует кнопка четвертого этажа, а вместо нее есть кнопка с буквой “F”, также в больницах и других лечебных заведениях вы не найдете этажа с номером 4, либо это будет 5ый этаж, либо этаж, обозначенный буквой “F”.

№ 2

Следующее суеверие советует нам не свистеть вечером, или ночью. Звучит знакомо: “Не свисти дома — денег не будет”. Однако, в Корее это имеет несколько другое значение: корейцы верят, что если посвистеть вечером, или ночью, то в дом придет призрак, привлеченный свистом, или же приползут змеи. Насчет призраков точно не знаю, но за змей могу с уверенностью сказать, что ваш свист их точно не привлечет, ведь, как известно, змеи абсолютно глухи. Тем не менее, уже несколько раз случалось со мной, что в тот момент, когда я собирался присвистнуть, мои корейские друзья останавливали меня, объясняя, что лучше этого не стоит делать.

№ 3





Вентилятор, оставленный включенным на всю ночь в закрытой комнате, где вы спите, может вас убить. Наиболее популярное суеверие в Корее, но лично для меня выглядит полнейшим абсурдом. А ведь получило оно свою популярность, благодаря нескольким случаям, когда семьи находили своих родственников мертвыми в комнате с включенным вентилятором. Может быть, именно поэтому корейские производители добавили функцию автовыключения в вентиляторах.

№ 4

Теперь про хорошее. Если вы увидите сон про свиней, то ждите пополнения бюджета на кругленькую сумму. В Азии (Китай, Корея, Япония) свинья является символом процветания, счастья и благополучия, поэтому и сны со свиньями сулят огромные финансовые выгоды и удачу. Так что, будучи в Корее, если вы увидите сон со свинками, то не поленитесь купить лотерейный билетик — кто знает, может, мудрые корейцы правы.

№ 5

Чтобы не отвернуть удачу от себя, не стоит качать ногой, когда сидишь на стуле. Достаточное количество корейцев подтвердило данное суеверие, однако, современная молодежь все меньше следует этому неписанному правилу и просто не заморачивается.

№ 6

Корейцы считают, что нельзя стричь ногти ночью, а особенно выкидывать состриженные ногти на улицу. Они стараются следовать этой традиции по причине того, что в ночное время сила сверхъестественного активизируется, и многие колдуны используют это время для совершения своих ритуалов, чтобы навести порчу на людей. То же касается и выбрасывания ногтей на улицу: колдуны могут найти выброшенные ногти и сделать ритуальную куклу, или наслать несчастья на человека. Также обрезанные ногти нельзя оставлять на полу. Мыши, которые съедят обрезанные ногти, примут ваш облик и украдут вашу душу. По крайней мере, корейцы в это свято верят.

№ 7

Нельзя перепрыгивать или перешагивать через лежащего ребенка — не будет расти. Знакомо, правда? Во всяком случае, если вдруг увидите лежащего на полу малыша — не вздумайте перепрыгивать через него, ибо корейские мамы покажут вам свою силу и силу корейских традиций!

№ 8

В силу традиционного уклада жизни в Корее до сих пр многие спят на полу, и в связи с этим есть еще одно суеверие: нельзя перешагивать через голову спящего человека — это к смерти. Объясняется данное суеверие тем, что только через голову покойника можно перешагивать, и то только в ритуальных целях. Такой поступок со стороны иностранца же будет расценен как простое невежество и неуважение, поэтому если вам довелось отдыхать большой компанией за городом, будьте аккуратны в своих передвижениях, дабы никого случаем не обидеть.

№ 9





Если в Китае красный цвет считается священным, а написанное красным цветом имя сулит удачу и счастье, то в Корее писать имя красным, в особенности свое собственное, категорически запрещено. В Корее красный цвет ассоциируется с кровью, а потому имя написанное красным возвещает о скорой кончине того человека, чье имя было написано. Таким образом, в Корее вы никогда не увидите, чтобы кто-либо писал свое имя красным маркером или ручкой.

№ 10

В Корее на день рождения принято готовить суп из морских водорослей (Миёккук) для именинника. Однако категорически не рекомендуется есть какие-либо блюда из морепродуктов перед экзаменами, особенно Миёккук. И это суеверие не лишено смысла! Всё объясняется просто: если поесть миёккук перед экзаменами, то ты, условно говоря, “подскользнешься на тех водорослях из супа”(как на банановой кожуре) при ответе на каждый вопрос и не сдашь экзамен. Поэтому корейские школьники свято чтут эту традицию.

Также не стоит принимать душ перед экзаменом по той же причине. Вместо супа ешьте твердую пищу – рисовые лепешки тток или традиционные сладости ёт.

№ 11

Увидеть похоронный катафалк утром — к неудачному дню. Ну и правда, кому будет приятно увидеть похоронную процессию? Однако — не всё так печально! Увидеть похоронный катафалк три раза на дню — в Корее считается к большой удаче. Если вам довелось увидеть три разных похоронных процессии в городе, то, считайте, вы счастливчик! Данное суеверие сулит денежное прибавление и удачу в делах.

№ 12

Корейцы уверены, что те, кто любят халяву, различные скидки и акции в магазинах, к сожалению, обречены облысеть! Это своего рода расплата за чрезмерное использование акций и подарочных купонов со скидками. Нам такоен суеверие может показаться весьма занимательным и отчасти смешным. Но не удивляйтесь, если в погоне за халявой, ваши корейские друзья вам скажут: “Ай-ай-ай! Смотрю, не боишься ты облысеть!”. Так что будьте бдительны, и не стоит прельщаться выгодами, если вы бережете свои волосы.

№ 13





В Корее считается, что оставлять зонтик открытым в помещении – к смерти. Такое предубеждение есть и в наших странах, но у нас последствия открытия зонта дома попроще- всего лишь к неудачам на несколько лет.

№ 14

При переезде из одного дома в другой корейцы больше всего боятся, что злые духи переедут вместе с ними. Чтобы избежать этого, нужно:

Во-первых, запланировать переезд на правильные дни, а именно дни, которые имеют защиту от злых духов (нежелательных гостей). Такие дни можно подсмотреть в специальных календарях, которые публикуются практически на каждом сайте корейской компании по перевозкам.

Во-вторых, не смейте делать последнюю уборку перед отъездом – так вы запутаете духов и они не поймут, что вы переехали. Духи все поймут, когда новые жильцы наведут порядок в доме, но будет уже поздно. И не мучайтесь угрызением совести за оставленный бардак – скорее всего, вам придется провести генеральную уборку в вашем новом доме.

Также неплохо было бы ночью разбросать рис по полу, чтобы совсем уж обезоружить злых духов.

№ 15

Если вы выбираете своей половинке подарок, не стоит останавливать свой выбор на обуви. Многие корейцы верят, что если подарить любимому обувь, то он может в скором времени «убежать» от вас. Самый простой способ избежать эту проблему, просто подарить любимому деньги на покупку. Надо сказать, что в Корее большое количество суеверий, связанных с романтическими отношениями. Например, если влюбленные отправятся на свидание на остров Вольми, то они непременно скоро расстанутся. Таким же несчастливым местом является Токсугун в Сеуле.

№ 16





В Южной Корее очень сильно развита боязнь духов, а коты, по мнению корейцев, этих духов возят на своих закрученных вверх хвостах. Именно поэтому большинство уличных котов в Корее – с обрубленными хвостами. Корейские дети, наслушавшись историй о духах и приведениях, ловят и мучают бедных животных.

№ 17

Если вы дотронулись пальцем до бабочки, то после ни в коем случае не дотрагивайтесь тем же пальцем до глаз – можете ослепнуть.

№ 18

По буддийскому суеверию, согласно лунному календарю, каждые девять лет жизни человека отмечаются черной полосой, длинною в три года. Если вы хотите защитить себя в этот период, то вам следует обратиться к монаху и отдать ему свое нижнее белье, чтобы он сжег его в храме, и неудачи коснутся вас меньше. Также вы можете приобрести специальный оберег, сделанный монахом, который нужно будет менять на новый каждый год в течение трех лет.