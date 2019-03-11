Желающим получить гражданство Эстонии дают оплачиваемый отпуск для изучения языка

CA-NEWS (CA) - В европейском отделении ООН в Женеве эксперты Комитета ООН по правам человека расспросили делегацию Эстонии о мерах, направленных на обеспечение равноправия мужчин и женщин, а также улучшение положения русскоязычных жителей страны. Членов Комитета беспокоит то, что русскоговорящие жители Эстонии ограничены в возможностях, в том числе в области трудоустройства, говорится на сайте ООН.



Представляя Комитету доклад, вице-канцлер по юридическим и консульским вопросам МИД Эстонии Аннели Колк рассказала о том, что в стране последовательно борются с насилием против и женщин. В 2017 году, по ее словам, в Эстонии введена уголовная ответственность за сексуальные домогательства. Она доложила о мерах по обеспечению гендерного равенства, но при этом признала, что, несмотря на эти усилия, разница в оплате труда женщин и мужчин в стране все еще остается самой большой в Европейском союзе.

Говоря о проблеме, связанной с безгражданством, Аннели Колк сообщила, что в Эстонии насчитывается 75 191 человек «без определенного гражданства» - это 5,5 процентов населения страны. Им, по ее словам, власти помогают получить статус. Особое внимание при этом уделяется детям и пожилым людям. Предлагаются бесплатные курсы эстонского языка. Люди старше 65 лет освобождаются от письменного экзамена при получении гражданства. Другим желающим сдать такой экзамен предлагается оплачиваемый отпуск для изучения языка. Она заметила, что благодаря подобным мерам число жителей Эстонии, знающих эстонский язык, особенно среди молодежи, растет.

Тем не менее, проблема безгражданства в Эстонии вызывает у экспертов ООН серьезную озабоченность. В частности, делегацию попросили сообщить, какие меры принимаются в целях интеграции русскоязычного меньшинства во все сферы жизни страны. Эксперты отметили, что у представителей этого меньшинства возникают проблемы с трудоустройством не только в государственном , но и в частном секторе.

Члены Комитета с удовлетворением отметили, что Эстония предприняла определенные шаги по выполнению предыдущих рекомендаций ООН. Так, на прошедших 3 марта парламентских выборах треть избранных депутатов составили женщины. Однако, напомнили эксперты, большинство мест в парламенте Эстонии все еще занимают мужчины.

Они посетовали на то, что официальные документы Комитета, в том числе те, в которых излагаются его рекомендации Эстонии, не публикуются на русском языке. Представители Эстонии объяснили, что «пока не могут обеспечить их перевод на русский из-за нехватки средств».

Комитет по правам человека, перед которым отчиталась Эстония, состоит из 18 экспертов из разных стран. Они следят за тем, как государства выполняют Пакт о гражданских и политических правах.