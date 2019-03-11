Казахстан завоевал второе золото на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский тяжелоатлет Сайхан Тайсуев победил на юношеском ЧМ, который проходит сейчас в Лас-Вегасе, сообщает НОК РК в Instagram.

Сайхан Тайсуев выступает в категории до 67 кг. Казахстанец стал лучшим среди соперников. В сумме двоеборья ему удалось поднять 288 (127+161) кг.

Кроме того, казахстанец отлично показал себя в «толчке» и «рывке», забрал «малые» золотые награды.

Сайхан смог стать новым мировым рекордсменом в «толчке» в своей возрастной группе.

А после победного выхода на помост казахстанец сделал эффектное сальто.

НОК опубликовал видео выступления Тайсуева.