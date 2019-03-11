Казахстан завоевал второе золото на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике
CA-NEWS (KZ) - Казахстанский тяжелоатлет Сайхан Тайсуев победил на юношеском ЧМ, который проходит сейчас в Лас-Вегасе, сообщает НОК РК в Instagram.
Сайхан Тайсуев выступает в категории до 67 кг. Казахстанец стал лучшим среди соперников. В сумме двоеборья ему удалось поднять 288 (127+161) кг.
Кроме того, казахстанец отлично показал себя в «толчке» и «рывке», забрал «малые» золотые награды.
Сайхан смог стать новым мировым рекордсменом в «толчке» в своей возрастной группе.
А после победного выхода на помост казахстанец сделал эффектное сальто.
НОК опубликовал видео выступления Тайсуева.
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