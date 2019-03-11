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  11 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан завоевал второе золото на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике

CA-NEWS (KZ) -  Казахстанский тяжелоатлет Сайхан Тайсуев победил на юношеском ЧМ, который проходит сейчас в Лас-Вегасе, сообщает НОК РК в Instagram.

Сайхан Тайсуев выступает в категории до 67 кг. Казахстанец стал лучшим среди соперников. В сумме двоеборья ему удалось поднять 288 (127+161) кг.

Кроме того, казахстанец отлично показал себя в «толчке» и «рывке», забрал «малые» золотые награды.

Сайхан смог стать новым мировым рекордсменом в «толчке» в своей возрастной группе.

А после победного выхода на помост казахстанец сделал эффектное сальто.

НОК опубликовал видео выступления Тайсуева.

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A post shared by KAZAKHSTAN OLYMPIC TEAM (@olympickz) onMar 10, 2019 at 10:26pm PDT

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