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  11 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Уровень загрязнения воздуха в аймаке Баянхонгор планируют снизить при поддержке программы ЮНИСЕФ

CA-NEWS (MNG) -  абочая группа под руководством главы администрации аймака Баянхонгор Ж.Мунхсоёл приняла представителей Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает Montsame.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос о снижении негативного воздействия загрязнения воздуха на беременных женщин и детей в сомоне Баянхонгор, а также о работе, которую предстоит реализовать для защиты их здоровья в рамках реализуемой ЮНИСЕФ программы "Регион, доброжелательный к детям". Например, в рамках намеченных для реализации работ в трех детских садах и трех больницах сомона будет установлено оборудование для измерения качества воздуха. Кроме того, запланирован ремонт здания одного детского сада с целью улучшения качества воздуха.

Стороны также обсудили вопросы установки приборов измерения теплопотерь в отдельных домах, а также актуальные вопросы сомона и план действий, чтобы аймак Баянхонгор стал образцовым регионом, снизившим уровень загрязнения воздуха.

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