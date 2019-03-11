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  11 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Навка и Киркоров примут участие в открытии ледовой арены в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 11 марта состоялась пресс-конференция, посвященная тематике открытия ледового комплекса "Хумо Арена", сообщает Kun.uz.

«Церемония открытия будет очень грандиозной и яркой. Будут задействованы более 2 тыс. участников, приглашены 6 тыс. гостей. Мы хотим показать, насколько важен спорт. На мероприятие мы пригласили Павла Буре, ветеранов хоккейной команды «Бинокор». Кроме этого, мы ожидаем участие Татьяны Навки, которая продемонстрирует замечательный спектакль на льду «Щелкунчик». Ожидается участие Филиппа Киркорова, Николая Баскова, а также звезд отечественной эстрады», - сказала организатор церемонии открытия ледового комплекса Хумо Арена Мадина Турсунова.

Напомним, церемония открытия многофункционального ледового дворца Хумо Арена состоится 15 марта и в нем пройдут торжества в честь праздника Навруз.

Ранее сообщалось, что комплекс будет открывать лично президент Шавкат Мирзиёев.

Строительство комплекса началось в феврале 2017 года. Арена будет работать в трех - ледовом, спортивном и концертном режимах. Здесь будут созданы современные условия для занятия хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, кёрлингом, проведения соревнований по баскетболу, волейболу, футзалу, курашу, боксу, фехтованию, таэквондо и другим видам спорта.

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