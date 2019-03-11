РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Эфиопии нашли черный ящик потерпевшего крушение самолета
Предыстория: В авиакатастрофе в Эфиопии погибли граждане 35 стран

CA-NEWS (CA) -  Поисковая группа обнаружила бортовой самописец самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье в Эфиопии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Fana.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

По данным авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли все находившиеся на борту 157 человек - граждане 35 государств.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Эфиопии разбился пассажирский самолет. На борту было 157 человек, все они погибли
  • У главы Минфина Узбекистана назначен заместитель по международным рейтингам
  • В Японии паром столкнулся с китом: пострадали более 80 человек
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×