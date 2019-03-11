В Эфиопии нашли черный ящик потерпевшего крушение самолета

CA-NEWS (CA) - Поисковая группа обнаружила бортовой самописец самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье в Эфиопии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Fana.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

По данным авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли все находившиеся на борту 157 человек - граждане 35 государств.