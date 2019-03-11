Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Эфиопии и генсеку ООН

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования главе Эфиопии Сахле-Ворк Зевде и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с гибелью пассажиров, в том числе 19 сотрудников системы ООН, и членов экипажа самолета, разбившегося 10 марта текущего года при вылете из аэропорта Аддис-Абебы.

Об этом сообщает пресс-служба президента Республики Узбекистан.

Напомним, что Boeing 737 MAX 8 выполнял рейс из эфиопской Аддис-Абебы в кенийский Найроби. Самолет покинул аэропорт Аддис-Абебы в 08.35 по местному времени и в 10.25 должен был приземлиться в Найроби, но спустя три минуты после взлета потерпел крушение. На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Никто из них не выжил.