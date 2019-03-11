РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Эфиопии и генсеку ООН

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования главе Эфиопии Сахле-Ворк Зевде и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с гибелью пассажиров, в том числе 19 сотрудников системы ООН, и членов экипажа самолета, разбившегося 10 марта текущего года при вылете из аэропорта Аддис-Абебы.

Об этом сообщает пресс-служба президента Республики Узбекистан.

Напомним, что Boeing 737 MAX 8 выполнял рейс из эфиопской Аддис-Абебы в кенийский Найроби. Самолет покинул аэропорт Аддис-Абебы в 08.35 по местному времени и в 10.25 должен был приземлиться в Найроби, но спустя три минуты после взлета потерпел крушение. На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Никто из них не выжил.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Газалкенте убита женщина, а ее 16-летний сын был тяжело ранен
  • В США спасли 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах
  • В ООН назвали пять проблем, которые предстоит решить человечеству, чтобы выжить
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×