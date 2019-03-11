В апреле и в мае в Индии пройдут всеобщие выборы

CA-NEWS (CA) - В апреле и в мае Индия проведет всеобщие выборы, разделив их на несколько этапов, сообщает NHK.



Индийский избирком объявил в воскресенье, что голосование начнется 11 апреля и будет проходить в семь этапов. Подсчет голосов планируется провести 23 мая.

Внимание приковано к тому, сможет ли партия "Бхаратия Джаната" премьер-министра Нарендры Моди одержать победу на этих выборах, проложив дорогу для его второго срока пребывания на этом посту.

Во время выборов в 2014 году он сразу же попал в центр внимания как политический деятель из бедной семьи чайного торговца, который стремился занять высший пост в стране. Его партия одержала решительную победу и смогла вернуть себе контроль в правительстве.