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  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В апреле и в мае в Индии пройдут всеобщие выборы

CA-NEWS (CA) -  В апреле и в мае Индия проведет всеобщие выборы, разделив их на несколько этапов, сообщает NHK.

Индийский избирком объявил в воскресенье, что голосование начнется 11 апреля и будет проходить в семь этапов. Подсчет голосов планируется провести 23 мая.

Внимание приковано к тому, сможет ли партия "Бхаратия Джаната" премьер-министра Нарендры Моди одержать победу на этих выборах, проложив дорогу для его второго срока пребывания на этом посту.

Во время выборов в 2014 году он сразу же попал в центр внимания как политический деятель из бедной семьи чайного торговца, который стремился занять высший пост в стране. Его партия одержала решительную победу и смогла вернуть себе контроль в правительстве.

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