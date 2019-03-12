Социальная защита – главная тема грядущей 63-й сессии Комиссии ООН по положению женщин

«В этом году сессия Комиссии будет посвящена проблемам, с которыми сталкиваются женщины и девочки в повседневной жизни. Нам нужны новые глобальные стандарты по достижению гендерного равенства, мы должны расширить права женщин и девочек, помочь им раскрыть свой потенциал», – сказала Жеральдин Бирн Нэйсон, посол Ирландии при ООН и председатель Бюро предстоящей сессии.

«Сосредоточившись на основных моментах – таких, как доступные детские сады, медицинское обслуживание, образование, охрана материнства, пенсии и безопасный транспорт, участники сессии могут изменить повседневную реальность для женщин и девочек по всему миру», – добавила она.

По данным ООН, 740 миллионов женщин в мире работают в неформальном секторе, то есть у них нет практически никакой социальной защиты.

«Грамотная политика в области социальной защиты и правильно спланированная инфраструктура могут изменить расстановку сил. Тот факт, что у 740 миллионов работающих женщин нет социальной защиты и доступа к государственным услугам, свидетельствует о существенных недоработках глобальной системы социальной поддержки женщин. Необходимы инвестиции и изменения в политике, которые обеспечат женщинам необходимую защиту», – сказала Исполнительный директор структуры «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука.

В сессии, которая продлится почти две недели, примут участие около 9 тысяч представителей правительств, гражданского общества, некоммерческих организаций. В рамках сессии пройдут 17 официальных встреч, в том числе на министерском уровне, а также сотни мероприятий с участием экспертов и активистов.