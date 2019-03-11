ФИФА опровергает обвинения в получении взятки от Катара

CA-NEWS (CA) - Международная федерация футбольных ассоциаций в понедельник, 11 марта, отвергла обвинения в получении многомиллионной взятки от Катара. Комментируя обвинения в коррупции, выдвинутые журналистами The Sunday Times на основе попавшего в их руки договора на право телетрансляции игр ЧМ-2022, представители ФИФА указали, что уже заявляли о своей позиции по этому вопросу. При этом они сослались на опубликованный в июне 2017 года доклад бывшего специального расследователя Майкла Гарсии, возглавлявшего следственную палату комитета по этике ФИФА, передает Deutsche Welle.

Согласно расследованию газеты The Sunday Times, опубликованному в воскресенье, 10 марта, ФИФА подписала с катарским телеканалом Al Jazeera договор на право трансляции игр за три недели до официального принятия решения о месте проведения ЧМ.

Документ, копия которого была опубликована на сайте издания, подтверждает, что канал Al Jazeera, принадлежащий шейху Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани, заплатил ФИФА 150 миллионов долларов за право на трансляцию на территории стран Среднего Востока и Северной Африки всех соревнований, проходящих под эгидой ФИФА в период с 2015-го по 2018 год.

Второй пункт контракта гласит, что за такую же сумму (150 млн долларов) канал Al Jazeera получил также право на трансляцию всех футбольных событий ФИФА в период с 2019 по 2022 год, включая Чемпионат мира.

Но самое главное: отдельно в документе оговаривается, что, в случае победы заявки Катара, ФИФА получит дополнительные 100 млн долларов в качестве "бонуса".

"В случае если соревнования 2022 года будут проведены в Катаре, Al Jazeera обязуется в дополнение к финансовым обязательствам по оплате права на трансляцию игр в период 2019-2022 года перевести на желаемый счет ФИФА денежное вознаграждение в размере ста миллионов долларов США в качестве не подлежащего возвращению бонуса дополнительно к стоимости телетрансляции соревнования 2022 года и в соответствии с признанием Al Jazeera особой ценности прав на телетрансляцию игр в период 2019-2022 при условии, что Катар станет страной, принимающей ЧМ ("Оплата прав на телевещания в 2022 году")", - говорится в договоре.

Дополнительные 480 миллионов долларов перечислила ФИФА компания BeIN Sports

Подписи представителей Al Jazeera и руководителей ФИФА под договором датируются 11 ноября 2010 года. При этом официальное решение о том, какая страна получит право на проведение ЧМ-2022 года, было объявлено ФИФА 2 декабря 2010 года.

Далее The Sunday Times сообщает, что дочерняя компания канала Al Jazeerа - BeIN Media Group – обязалась перевести ФИФА еще 480 миллионов долларов до 2013 года за права на трансляцию чемпионатов 2026 и 2030 годов.

В настоящее время расследованием уголовного дела по обвинению ФИФА в коррупции при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022 года занимается прокуратура Швейцарии.

В 2010 году на право принять у себя ЧМ-2022, кроме Катара, претендовали США, Австралия, Южная Корея и Япония.