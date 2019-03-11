Как управлять самым большим мусорным полигоном в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Проблема управления отходами остается одной из самых актуальных в республике. И если во многих странах уже оценили потенциал этого ресурса и ввели грамотный раздельный сбор, вывоз и переработку отходов, то Таджикистан находится еще на пути становления нововведений, передает "Азия-Плюс".

На восточной окраине Душанбе, в 11 километрах от столицы находится самый крупный мусорный полигон. Огромная площадь в 20 гектаров завалена горами мусора. Сюда ежедневно приезжают десятки машин жилищно-коммунального предприятия города, доставляя на полигон тысячи тонн отходов.

Как только машина сваливает мусор, на него набрасываются десятки мужчин, женщин, подростков. Не обращая внимания на едкий запах отходов, грязь, они выбирают из мусора куски пластмассы, пластиковые бутылки, металлические предметы, бумагу и складывают их в огромные мешки.

По словам сборщиков, отсортированные пластик, бумагу и металлические предметы они сдают в перерабатывающие цеха.

Таких мелких предприятий в столице 16, но их мощностей не хватает для переработки столь большого объема твердых бытовых отходов. Строительство же крупных предприятий по переработке ТБО уже который год не находит своего решения.

В целом проблема с созданием точек по сбору мусора, установления контейнеров и своевременного вывоза твердых отходов в Душанбе решена. Но вот проблема утилизации и переработки ТБО – нет.

Эксперты считают, что объемы выбрасываемого на полигон мусора можно резко сократить, установив более мощные мини-заводы по переработке ТБО прямо на свалке.