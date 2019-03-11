Главнокомандующий Нацгвардией РК: Из-за слабого здоровья мы уволили батальон солдат в 2018 году

CA-NEWS (KZ) - Главнокомандующий Национальной гвардией РК Руслан Жаксылыков сообщил, что в 2018 году из-за слабого здоровья пришлось уволить больше 150 солдат. Об этом он рассказал на выездном заседании депутатов Мажилиса, сообщает "КазТАГ".

"Качество призыва очень плохое. Только за прошлый год мы свыше 150 солдат уволили по состоянию здоровья. Это практически батальон был уволен с воинской службы", – сообщил Руслан Жаксылыков.

Он добавил, что план комплектования воинских подразделений не выполняется, и отметил, что ответственность за призыв несут местные исполнительные органы.

"Мы говорим о качестве работы органов исполнительной власти. У нас есть пять случаев призыва с открытой формой туберкулёза. Как работают на местах медицинские работники? Это их обязанности", – заявил главнокомандующий.

Руслан Жаксылыков отметил, что случаи гибели солдат иногда происходят из-за слабого медицинского обследования. Главнокомандующий Нацгвардией считает, что список обязательных анализов для солдат следует расширить.

"В перечни обязательных проверок для сдачи анализов военных комиссариатов не входят анализы на бак-носители и менингококковые носители. В итоге солдат приходит, вы знаете, что такое инфекция, и в течении двух-трёх суток человек "сгорает". Нужно ли было его призывать в армию? Нет. Можно ли было вычислить? Нет, потому что в перечень медобследований он не входит. В своё время это было исключено. Я настаиваю на том, чтобы эти обследования включили в перечень обязательных при призыве на действительную воинскую службу", – сказал главнокомандующий.