РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
КНБ задержал полицейского при получении взятки в Туркестанской области

CA-NEWS (KZ) -  КНБ Казахстана задержал полицейского при получении взятки в Туркестанской области Он намеревался получить 260 тысяч тенге за оказание содействия в оформлении вида на жительство для гражданина Узбекистана.

Комитетом выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника отдела миграционной службы Мактааральского районного отдела полиции Департамента полиции Туркестанской области М.Жумадилова, сообщает пресс-служба КНБ.

"7 декабря 2018 года М.Жумадилов был задержан Департаментом КНБ по Туркестанской области с поличным при получении денежных средств в размере 260 тыс. тенге за оказание содействия в оформлении вида на жительство для гражданина Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 февраля текущего года приговором Мактааральского районного суда М.Жумадилов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.3 ст.190 УК РК (мошенничество) и осужден к штрафу в размере 2,6 млн. тенге.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Газалкенте убита женщина, а ее 16-летний сын был тяжело ранен
  • В США спасли 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах
  • В Алжире при протестах против 82-летнего президента пострадали более 200 человек
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×