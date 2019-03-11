КНБ задержал полицейского при получении взятки в Туркестанской области

CA-NEWS (KZ) - КНБ Казахстана задержал полицейского при получении взятки в Туркестанской области Он намеревался получить 260 тысяч тенге за оказание содействия в оформлении вида на жительство для гражданина Узбекистана.

Комитетом выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника отдела миграционной службы Мактааральского районного отдела полиции Департамента полиции Туркестанской области М.Жумадилова, сообщает пресс-служба КНБ.

"7 декабря 2018 года М.Жумадилов был задержан Департаментом КНБ по Туркестанской области с поличным при получении денежных средств в размере 260 тыс. тенге за оказание содействия в оформлении вида на жительство для гражданина Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 февраля текущего года приговором Мактааральского районного суда М.Жумадилов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.3 ст.190 УК РК (мошенничество) и осужден к штрафу в размере 2,6 млн. тенге.