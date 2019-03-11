2019 год будет годом Казахстана в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - На брифинге в министерстве иностранных дел РК официальный представитель ведомства Айбек Смадияров сообщил о встрече представителей казахстанской правительственной делегации с узбекскими коллегами, передает Zakon.kz.

По его словам, на этой неделе в Ташкенте запланировано проведение ряда мероприятий между официальными лицами Казахстана и Узбекистана, а также встречи в многостороннем формате между государствами Центральной Азии.

- В частности, 15 марта состоится восемнадцатое заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном. Казахстанскую делегацию в работе комиссии возглавит заместитель премьер-министра Женис Касымбек, а узбекскую - первый заместитель премьер-министра - министр транспорта Ачилбай Раматов, - сказал Смадияров.

Он добавил, что в повестку заседания включен широкий спектр вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе увеличение товарооборота между двумя странами, взаимодействие в сельскохозяйственной, водно-энергетической, космической, информационной сферах, транзитно-транспортного сотрудничества, а также развитие межрегиональных и приграничных связей.

- Стороны также рассмотрят двустороннее сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, образования, науки, здравоохранения и туризма. Также в ходе заседания планируется принятие совместного плана мероприятий по проведению года Казахстана в Узбекистане в 2019 году, - заключил официальный представитель ведомства.