На узбекско-казахской границе застряли сотни грузовых автомашин

CA-NEWS (UZ) - С начала этого месяца сотни фур ожидают въезда в Узбекистан с территории Казахстана. Водители грузовых машин сообщили, что на узбекскую территорию пропустили только фуры, загруженные продуктами питания из России.

В Государственном таможенном комитете Узбекистана заявили, что проблем с въездом грузовых машин на территорию страны нет. Казахская сторона сообщила, что причины скопления фур на границе с Узбекистаном связаны с техническими проблемами.

11 марта водители сообщили, что в этот день на контрольно-пропускном пункте «Казыгурт» («Майский») на узбекско-казахской границе скопилось около 300 грузовых автомашин, ожидающих въезда на территорию Узбекистана.

– Лично я приехал на границу 5 марта, но до меня очередь до сих пор не дошла. Целых шесть суток мы готовим еду в машине и спим тут же. Здесь был один туалет, так и его сделали платным. Люди ждут своей очереди, живя как собаки. Никакой официальной информации о причинах запрета на въезд, нам не сообщают. Что происходит, когда нам разрешат въехать на территорию Узбекистана, мы не знаем, – сказал один из узбекистанских водителей.

Водители скопившихся на узбекско-казахской границе фур отправили видеозапись, сделанную 11 марта. На видео видно сотни застрявших на границе с Казахстаном сотни грузовых автомашин.

По словам собеседников, по меньшей мере 70 процентов фур имеют государственные номера Узбекистана. Они утверждают, что грузовые машины, занимающиеся перевозками грузов ​из России, имеют льготы.

– Они пропускают через границу машины-холодильники, которые привозят экспортную продукцию. Но среди них есть фуры с досками. Своей очереди ждут только грузовые машины, которые везут груз из Казахстана. Мы занимаемся этим делом уже два года, но такое на границе происходит впервые. В январе этого года мы ждали очереди двое суток, это было самым длительным ожиданием, – сказал водитель одной из грузовых машин.

В Государственном таможенном комитете Узбекистана заявили, что проблем с въездом грузовых машин на территорию страны нет.

В пограничной службе Казахстана заявили, что «не осведомлены о наличии проблем на границе с Узбекистаном».

Между тем, не представившийся сотрудник КПП «Казыгурт» сказал нашему репортеру, что скопление большегрузов на границе произошло «из-за сбоя в компьютерной системе», однако отказался комментировать подробности данной ситуации.

По официальным данным, на узбекско-казахской границе работают шесть таможенных постов, через пять из них бесперебойно перемещаются легковые и грузовые автомобили.