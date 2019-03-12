Спецслужбы Узбекистана взяли под охрану чиновницу после неосторожной публикации о пророке Мухаммеде

CA-NEWS (UZ) - Заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) при администрации президента Узбекистана Наргиза Рахимова (девичья фамилия Саидова) отправлена в принудительный отпуск по причине угрозы ее безопасности. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах и её коллеги, передает centralasian.org.

35-летняя мать четверых детей Наргиза Рахимова подверглась травле со стороны интернет-троллей и представителей религиозного сегмента после неосторожной публикации в Facebook'е комментария на тему многоженства у мусульман.

Все началось в преддверии 8 марта, когда пользователь Hayot Baxtiyor O'gli написал в Facebook'е комментарий в защиту многоженства.

«Только мужики-тряпки, которые не смогут справиться даже с одной женой, и женщины-стервы, которые сидят на шее своих мужей как на ишаке, выступают против многоженства», – написал Hayot Baxtiyor O'gli.

Ответный комментарий Наргизы Рахимовой не заставил себя ждать. «Наш пророк не брал вторую жену при жизни нашей матери Хадичи. Не знаю, может, в то время он был тряпкой, может, наша мать Хадича была стервой, это вы лучше знаете. Хазрат Али тоже не брал вторую жену при жизни нашей матери Фотимы. Это обстоятельство очень смешное, конечно», – написала чиновница в Facebook.

После этого в соцсети появились десятки комментариев, видеообращений и заявлений, направленных против государственной служащей.

​В соцсети появились угрозы не только в адрес Наргизы Рахимовой, но и в адрес ее супруга и детей.

Как говорит высокопоставленный источник в правоохранительных органах Узбекистана, в настоящее время силовики начали процесс выявления авторов комментариев, призвавших к насилию в отношении госслужащей.

9 марта на сайте телеканала Azon TV появилось видеообращение Наргизы Рахимовой, которая назвала произошедшее «недоразумением».

«Я, как обычная раба Божья, хочу принести всем мусульманам искренние извинения за свои мнения, которые вызвали столько бурных споров», – сказала в своем видеообращении Наргиза Рахимова.

Из-за нападок со стороны пользователей Наргизе Рахимовой пришлось удалить все аккаунты в соцсетях.

Эксперты по интернет-троллингу обнаружили ряд фейковых аккаунтов, которые сообщают, что якобы на самом деле Саидова не сожалеет о сказанном и называет оппонентов по спору идиотами. В узбекоязычных Telegram-каналах появились посты об активности «проплаченных» троллей, содержащие десятки доказательств в виде скриншотов с однотипными текстами против чиновницы.

В Узбекистане о сложившейся ситуации высказался пока Комитет по делам религий при Кабинете Министров республики.

В заявлении Комитета имя Наргизы Рахимовой не упоминается. Однако в нем подчеркивается, что «оскорбление религиозных чувств граждан влечет за собой наказание, предусмотренное законодательством страны».