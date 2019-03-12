В Узбекистане судят женщину, выдвинувшую иск против двоюродного брата Шавката Мирзиёева о взыскании алиментов

Аббос Мирзиёев

CA-NEWS (UZ) - Наргиза Джумаева, 44-летняя главный бухгалтер хлопкоочистительного комбината в Зарбдорском районе Джизакской области, 9 марта была арестована по обвинению в растрате. 11 марта решением местного суда женщину освободили под подписку о невыезде.

Как утверждают родственники Наргизы Джумаевой, женщина подвергается давлению со стороны своего бывшего мужа, 52-летнего Аббоса Мирзиёева, с которым она развелась в 2013 году, за то, что она требует с него алименты на четверых детей.

По словам представителя Уголовного суда Зарбдорского района, главный бухгалтер хлопкоочистительной фабрики Джумаева Наргиза "перевела в общей сложности лишние 35 миллионов сумов ($4 тыс.) 79 фермерским хозяйствам за урожай хлопка 2018 года" и в её отношении возбуждено уголовное дело по пункту 3 «а» 167-статьи (Незаконное присвоение, растрата или хищение) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

По данным Джизакской областной прокуратуры Джумаева была арестован 9 марта, а 11 марта отпущена под подписку о невыезде. То есть, Джумаева до очередного решения суда не должна покидать пределы Джизакской области.

Изучающий дело Джумаевой журналист Улугбек Хайдаров ссылаясь на утверждения самой женщины, сообщает, что Наргиза "подала на бывшего мужа в суд на алименты и поэтому подвергается давлению" с его стороны.

"Аббос Мирзиёев приходится двоюродным братом президента Узбекистана Шавкат Мирзиёева, он сын его дяди Асрора. В 2013 году Аббос развелся со своей женой Наргизой Джумаевой. У них 4 детей и они остались на попечении матери. Несмотря на то, что они развелись 6 лет назад, Аббос не платит алименты для своих детей. За месяц до этого, Джумаева подала в суд на взыскание алиментов, и этим вызвала гнев у бывшего мужа", - сказал Улугбек Хайдаров.

Как стало известно, 7 февраля этого года районный суд по гражданским делам удовлетворил иск Джумаевой и назначил Аббосу Мирзиёеву выплатить алименты на 4 детей.

До ареста Наргиза Джумаева предупреждала журналиста Улугбека Хайдарова о возможности мести со стороны бывшего мужа. Улугбек Хайдаров уверен, что руководитель компании «Нефть-таъминот сервис» в Джизакской области Аббос Мирзиёев, таким образом, "мстит неблагодарной жене".

По словам Наргизы, Аббос поскандалил с бывшей женой, после того, как она потребовала у него алименты. Он позвал своего старшего сына и сказал ему: "Твоя мать требует с меня алименты, я покажу, откуда дует ветер!", - рассказал Улугбек Хайдаров.

Журналист считает, что после решения суда о взыскании алиментов, хлопкоочистительный завод, на котором работает Джумаева, подвергся проверке со стороны прокуратуры.

Сотрудник правоохранительных органов Зарбдорского района, знакомый с деталями дела, сообщил, что «проверка на фабрике была законной и суд. назначенный на вторую неделю марта, вынесет справедливое решение по этому вопросу».