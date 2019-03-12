В Худжанде начался суд над предполагаемыми участниками бунта в колонии

CA-NEWS (TJ) - Суд на предполагаемыми участниками бунта в колонии строгого режима №3/3 начался в понедельник в СИЗО N2 города Худжанда. На скамье подсудимых более 30 отбывающих наказание в колонии.

Во время беспорядков, которые произошли в исправительном учреждении в ночь на 8 ноября прошлого года, по официальной информации, погиб 21 заключенный. При бунте были убиты двое работников тюрьмы, пять охранников получили тяжелые ранения.

В Верховном суде Таджикистана и Генпрокуратуре РТ 11 марта подтвердили, что судебный процесс пройдет при закрытых дверях, так как дела имеют гриф «секретно».

Как сообщает корреспондент Радио Озоди из Худжанда, СИЗО N2 находится на расстоянии в несколько сот метров от самой колонии. Утром у следственного изолятора собралось огромное число народа. Но никого из родных обвиняемых в зал суда не пустили.

Мать одного из обвиняемых, который отбывает наказание за хищение в особо крупной размере сказала, что серьезно обеспокоена ходом судебного процесса.«Мы должны знать в чем обвиняют наших детей. Есть ли у следствия достаточно доказательств вины обвиняемых? Будут ли соблюдены права наших детей? Мы должны убедиться, что суд проходит объективно. Но почему-то никого из нас не пустили на территорию СИЗО», - говорит пожилая женщина, которая отказалась назвать свое имя.

​В прошлом месяце уголовные дела в отношении более 30 предполагаемых участников бунта в худжандской колонии строгого режима №3/3 были направлены в Верховный суд Таджикистана. Сообщается, что они обвиняются в убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, сопротивлении представителям власти и нарушении режима содержания в исправительном учреждении. Всем им, в частности, предъявлено обвинение по ст. 332 –«Действия, дезорганизующие работу мест лишения свободы» УК РТ, сообщил источник.

Точное количество убитых и раненых в ходе подавления бунта в худжандской колонии до сих пор не известно. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 22 ноября на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что при подавлении бунта в колонии на севере страны были убиты только террористы и особо опасные преступники. Другие источники сообщали, что в ходе подавления бунта в колонии строгого режима в Худжанде погибли не менее 53 человек и еще 186 получили ранения.

В связи с беспорядками в исправительном учреждении ранее были арестованы 7 сотрудников колонии – среди них начальник тюрьмы Файзулло Сафарзода и начальник отдела режима Фарход Садиров.

Ответственность за бунт в худжандской колонии взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).