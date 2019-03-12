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  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана подписал постановление по развитию семейного предпринимательства

CA-NEWS (UZ) -  Принято постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по широкому привлечению населения к предпринимательству и развитию семейного предпринимательства в регионах».

В соответствии с постановлением, подписанном 7 марта, в рамках программы «Каждая семья - предприниматель»:

-финансирование предусмотренных проектов и мероприятий будут осуществляться за счёт средств кредитных линий Фонда реконструкции и развития Узбекистана и международных финансовых институтов;

-льготные кредиты будут выделяться населению и субъектам предпринимательства по ставке 8 процентов годовых сроком не более 3 лет с 3-6 месячным льготным периодом;

Льготные кредиты населению в рамках таких целевых программ, как «Каждая семья - предприниматель», «Молодежь – наше будущее» будут выделяться на основе заключения Центров по поддержке семейного предпринимательства.

Как отмечается, средства будут перечислены на расчетные счета поставщика товаров (услуг) после осуществления поставки товаров (оказания услуг) по обусловленной договором цене, при условии удовлетворенности ими владельца проекта.

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