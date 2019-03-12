Важно слушать здесь и сейчас: Советы родителям от британского психотерапевта Филиппы Перри

CA-NEWS (CA) - Известный британский психотерапевт с 20-летним стажем Филиппа Перри дала интервью изданию The Guardian о проблемах воспитания в семье.

Филиппа Перри — жена известного художника Грейсона Перри. Жизнь ее была полна тяжелых моментов, но вместо того чтобы сдаться, она стала известным психотерапевтом, писателем, журналистом, телеведущей и просто прекрасным человеком, удивляющей всех пикантным оптимизмом из-за очков в неоновой оправе.

Большие настольные книги, мемуары, толстые тома, предлагающие способы «взломать» поведение ваших детей - это не для нее. В одной из своих книг, Перри мягко, но в то же время жесто объясняет, что быть родителем - это не рутинная работа, а обязанность и не то, что можно «взломать», а отношения, в которые нужно и можно инвестировать - и дивиденды в долгосрочной перспективе не заставят себя долго ждать.

«У большинства моих клиентов не было жестоких родителей. Их родители были порядочными, доброжелательными людьми, которым – почему то никто не говорил, как важно уделять внимание и заботу своим детям. Поэтому в большинстве случаев их дети чувствовали себя одинокими, а одиночество перерастало в глубокую депрессию. И тогда меня осенило, что все проблемы, которые имеют мои клиенты - это отражение и подтверждение чувств, которые они испытывали в детстве, но разве не было бы здорово, если бы родители беседовали с детьми сами? Если бы каждый родитель мог делать это с самого начала, я бы уже, могла отказаться от психотерапии и вместо этого начать выращивать цветы», - говорит Филиппа.

Если только родитель не с Луны, то отношения между любым родителем и ребенком будут отмечены моментами недопонимания. Вероятно, каждый из нас можем вспомнить такие моменты из нашего детства: несправедливые обвинения; невыполнимые требования; сильное разочарование, что нас не слушали. Мы кричали, хлопали дверью и клялись, что никогда не будем говорить с другими так же. Но, повзрослев и сами став родителями - часто с совершенно другим мышлением и приоритетами - мы обнаруживаем, что повторяем те же самые ошибки. Наш опыт детства показывает нам, что возможен лучший путь: с терпением и сочувствием (как для наших детей, так и для себя) мы можем научиться высказывать свое мнение по-разному и развивать общий язык, основанный не на выраженных жалобах и ощущению власти, а на взаимном доверии и понимании.

Семья Перри по-своему необычна, она - жена известного художника Грейсона Перри и мать двух детей. Ее муж в 2008 году занял 32 место в списке Телеграф «100 самых влиятельных людей в Британской культуре».

Если говорить о детстве писательницы, ее родители развелись, когда ей было 12 лет. Как признается сама писательница ее семья была “хорошим, добрым, средним классом”, а воспитывали детей также как дрессируют собак «не поощрением, а наказанием». В конечном счете, все это оказало влияние на молодую, чувствительную Перри и привело ее к терапии, что впоследствии к карьере в области психического здоровья.

Относительно воспитания детей, философия Перри многогранная, но психотерапевт уверен, что дети выросшие открытыми и любопытными воспитывались в среде где никто их не осуждал, а наоборот учил и поддерживал. Поэтому, если кто-то говорит ее детям: «Ты чертовский неудачник с забавным папашей», они подумают: «Хм, интересный человек», вместо того, чтобы утверждать обратное. Поэтому самым главным автор, считает, что детям нужно проявлять внимание и заботу именно здесь и сейчас.

"Мы все плохие родители. Дело не в совершенных ошибках, а в том, как их исправить. Чтобы дети не придумали, важно их идеи поддерживать, а не отвергать и запугивать, - заключила Филиппа Перри.