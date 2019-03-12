МВД Казахстана намерено ликвидировать несколько исправительных учреждений

CA-NEWS (KZ) - МВД Казахстана ликвидирует четыре исправительных учреждения в Казахстане. Соответствующее постановление министерство опубликовало на сайте "Открытые НПА".



Как отмечается в документе, основанием для принятия проекта является реализация поручения главы государства от 4 июля 2013 по оптимизации учреждений УИС в период гуманизации и снижения тюремного населения.

- В связи с проводимой гуманизацией уголовного законодательства за последние годы количество лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, значительно снизилось (в 2015 году – 42 тыс., в 2018 году - 31 тыс.). В этой связи, предлагается ликвидировать некоторые учреждения уголовно-исполнительной системы, - сказано в проекте.

Предлагается ликвидировать следующие учреждения:

1) "Учреждение КА-168/5 КУИС МВД РК", расположенное в г. Жем Актюбинской области. Введено в эксплуатацию в 1963 году, износ его зданий и сооружений составляет 100%;

2) "Учреждение ЕЦ-166/26 КУИС МВД РК", расположено в г. Державинск Акмолинской области, введено в эксплуатацию в 1965 году, износ его зданий и сооружений составляет 100%;

3) "Учреждение ЕЦ-166/22 КУИС МВД РК", расположено в г. Астане, введено в эксплуатацию в 1979 году, износ его зданий и сооружений составляет 100%;

4) "Учреждение ЛА-155/1 КУИС МВД РК", в г. Алматы, введено в эксплуатацию в 1950 году, износ его основных зданий и сооружений составляет 100%.

К ликвидации предлагаются учреждения с учетом состояния зданий, сооружений и коммуникационных сетей, эффективности, технической оснащенности учреждений, отдаленности от областного центра.

- Указанные учреждения представляют определенную опасность для жизни и здоровья, не только осужденных и персонала этих учреждений, но и всех граждан, поскольку эти учреждения не могут обеспечить максимальную безопасность. К примеру, согласно техническому заключению ТОО "ШЫНиМ" здания учреждения ЛА-155/1 не отвечают требованиям СНиП Республики Казахстан 2.03-30-2006 "Строительство в сейсмических районах" и находятся в сносном состоянии. Капитальный ремонт с усилением несущих конструкций экономически нецелесообразен и рекомендуется к сносу, в этой связи содержание заключенных в корпусах учреждения ЛА-155/1 представляет угрозу их жизни и здоровью, - отмечается в пояснительной записке.

В МВД отмечают, что ликвидация вышеуказанных учреждений не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий.

В них работают более 574 человек, аттестованные сотрудники ликвидируемых учреждений продолжат службу в других подразделениях уголовно-исполнительной системы.