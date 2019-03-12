Парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение

CA-NEWS (CA) - Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила в понедельник, 11 марта режим чрезвычайного положения в республике из-за отключений электроэнергии на большей части ее территории. Об этом сообщило Agence France-Presse.

"Режим чрезвычайного положения объявляется на всей территории страны из-за катастрофической ситуации, сложившейся из-за перебоев подачи электроэнергии", - приводит агентство текст постановления парламента.

Как передает ТАСС, ранее лидер оппозиции Х.Гуайдо направил в Национальную ассамблею запрос о введении в стране режима чрезвычайного положения на 30 дней в связи с перебоями в электроснабжении, чтобы получить международную помощь для восстановления энергосистемы. Указ, предложенный политиком, также обязует "Вооруженные сил Венесуэлы мобилизовать все силы, необходимые для должной защиты объектов и сотрудников государственной энергетической компании Corpoelec".

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе. По сведениям Corpoelec, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.

Как сообщили в Коалиции организаций за право на здоровье и жизнь, по меньшей мере 15 жителей Венесуэлы, в которых были тяжелые болезни почек, погибли из-за невозможности проведения процедуры гемодиализа в результате отсутствия электроэнергии.