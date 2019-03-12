РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Третье золото выиграли казахстанские штангисты на юношеском ЧМ

CA-NEWS (KZ) -  На соревновательный помост юношеского чемпионата мира по тяжелой атлетике, проходящего в Лас-Вегасе (США) вышел Есенгелди Сапи в весовой категории до 81 кг, передает Zakon.kz.

Тренерский штаб казахстанской сборной изначально делал ставку на этого юного атлета. И он не подвел.

В сумме двоеборья 17-летний Есенгелди единственный из всех участников юношеского чемпионата мира среди тяжелоатлетов в возрасте 13-17 лет набрал более 300 кг. В рывке ему покорилось 134 кг, в толчке 175 кг, в сумме это 309 кг. Помимо двоеборья, он был первым по итогам каждого из упражнений.

Второе место занял хозяин соревнований Дэйд Лоусон Стэнли, в сумме у него 288 кг (133+155), бронзовую награду выиграл перуанец Амель Карим Атенсиа Приоу – 274 кг (122+152).

Первую медаль в чемпионате в копилку нашей сборной принес 16-летний Сайрамкез Акмолда. Представитель Алматинской области завоевал золотую медаль в весовой категории до 61 кг. Сайхан Тайсуев в весовой категории до 67 кг завоевал для команды еще одну золотую медаль с результатом по сумме двоеборья в 288 кг (127 кг в рывке и 161 кг в толчке).

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Новые тренинги для экипажей введут в Казахстане в связи с крушением Boeing в Эфиопии
  • В авиакатастрофе в Эфиопии погибли граждане 35 стран
  • Казахстан завоевал второе золото на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×