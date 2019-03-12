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  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Лукойл подписал соглашение об изучении территории на северо-западе Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Российская нефтяная компания "Лукойл" подписала соглашение об изучении на северо-западе Узбекистана "колоссальной территории". Об этом как передает Интерфакс, сообщил глава компании Вагит Алекперов в ходе конференции.

"Компания (в Узбекистане) ввела два крупных проекта - Кандым и Гиссар. В этом году мы достигнем 16 млрд (кубометров газа - ИФ) добычи. Это сложные месторождения, с большим содержанием сероводорода. Мы решили все технические и технологические вопросы", - отметил он.

Алекперов сказал также, что "компания подписала соглашение об изучении колоссальной территории в районе Каракалпакии - северо-запад Узбекистана. Надеемся сделать, что на этой территории мы сможем сделать открытие, чтобы наши проекты дальнейшие имели динамику развития.

"Там пока координат нет, там большая территория для совместного изучения с "Узбекнефтегазом", - сказал он журналистам, отметив, что уже началось камеральное изучение объекта.

Алекперов напомнил, что компания подписала соглашение с Узбекистаном о поставках части газа с Кандымского проекта на внутренний рынок со скидкой к международной цене (вместо планировавшегося экспорта - ИФ), не уточнив потери компании.

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