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  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан продает яйца за рубеж в два раза дешевле, чем своим гражданам

CA-NEWS (TM) -  В 2018 году Туркменистан начал экспортировать куриные яйца. За год на внешние рынки было поставлено 79,4 миллиона штук яиц на сумму более 3,8 миллионов долларов США. Об этом 1 марта сообщило госинформагентство ТДХ.

9 марта Радио «Азатлык» обратило внимание, что экспорт начался в тот момент, когда в Туркменистане наблюдался дефицит яиц, а у госмагазинов выстраивались очереди.

Если провести расчеты, то получится, что одно экспортируемое яйцо стоит около 5 центов или чуть меньше 17 тенге (ТДХ проводит расчеты по госкурсу $1=3,5 маната), в то время как в госмагазинах их продают по 0,33 маната за штуку и только в ограниченном количестве. В частных магазинах их продают в неограниченном количестве, но по 70-80 тенге за штуку.

С 2017 года в Туркменистане наблюдается дефицит куриных яиц и других продуктов питания, в то время как правительственные СМИ докладывают о достижении «продовольственного изобилия». 9 января, во время посещения хозяйственных управлений силовых ведомств, президенту Грубангулы Бердымухамедову доложили, что только в Таможенной службе содержатся 50 тысяч кур, которые в прошлом году снесли более 11 миллионов яиц.

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