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  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Авиакомпания "Якутия" предложила выкупить в Узбекистане шесть Ил-114-100

CA-NEWS (UZ) -  Авиакомпании «Якутия» и «КрасАвиа» перед освоением модернизированных самолетов Ил-114-300, поставки которых ожидаются в 2023 году, хотят взять в лизинг шесть Ил-114-100, ранее эксплуатировавшихся «Узбекскими авиалиниями». Об этом сообщили российские СМИ.

«В Узбекистане, как вы знаете, стоят шесть хороших самолетов Ил-114-100 с двигателями Pratt & Whitney, узбеки их продают. За все вместе с тренажерами, со всеми запчастями и оборудованием они просят около $50 млн», — сообщил гендиректор «Якутии» Владимир Горбунов на «круглом столе» в Совете Федерации в понедельник.

«Чем они интересны? Мы могли бы их взять даже 50 на 50 с красноярской авиакомпанией „КрасАвиа“, по три самолета взять, и два региона мы могли бы научить летать на этом самолете (...) И это было бы переходным типом до появления нашего Ил-114-300», — отметил В.Горбунов.

Ил-114-100, принадлежащие Узбекистану, выпущены в период с 2006 по 2013 годы и не используются Узбекистаном с 2018 года, так как были заменены на более вместительные А320.

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